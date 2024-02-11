الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تعتزم المشاركة فى مفاوضات "المحتجزين" فى القاهرة مع مدير المخابرات الأمريكية

مدير الموساد ديدي
مدير الموساد ديدي بارنيا

تعتزم إسرائيل إرسال وفد الأسبوع الجاري إلى القاهرة، حيث سيقود الفريق مدير الموساد ديدي بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، واللواء المتقاعد نيتسان ألون، للمشاركة في اجتماع يضم مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومسئولين مصريين، للتداول حول الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين وفقًا لما نقله اثنان من كبار الإسرائيليين.

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بايدن يبعث مدير المخابرات المركزية للقاهرة لبحث اتفاق جديد بشأن المحتجزين بغزة

تفاصيل اجتماع القاهرة بشأن تبادل المحتجزين

ووفقًا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، قال مصدر رسمي إسرائيلي إن قرار إرسال رؤساء الأجهزة يعتمد على "تغيير الاتجاه" في محادثات صفقة المحتجزين التي تتوقع إسرائيل حدوثها بتفاؤل.

وعلى خلفية هذه الاستعدادات، أكد مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مشاركتهما في الاجتماع الذي من المقرر أن يعقد في القاهرة يوم الثلاثاء.

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"أونروا": لا يوجد مكان آخر يرحل إليه الفلسطينيون فى أقصى جنوب غزة

تهديد مصر لإسرائيل بقطع العلاقات مع إسرائيل بسبب اجتياح رفح 

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن المسئولين الإسرائيليين يحاولون تأمين تعاون مصر فيما يتعلق بالغزو البري لمدينة رفح، الذي يرفضه المسئولون المصريون بشكل واضح وكامل.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال": إن القاهرة أرسلت تحذيرات إلى "إسرائيل" فيما يتعلق بعلاقاتها الدبلوماسية، مفادها أن هذه العلاقات قد تتوقف في حال شنت القوات الإسرائيلية غزوًا واسع النطاق لمدينة رفح، وهو ما تعهد النظام الإسرائيلي بتنفيذه مسبقًا في هذا الشهر.

وجاء في التقرير، نقلًا عن المصادر، أن "أي عملية برية في رفح ستؤدي إلى تعليق فوري لمعاهدة السلام بين البلدين".

وقال المسئولون لـ"وول ستريت جورنال": إن وفدًا من القاهرة قام مؤخرًا بزيارة لنظرائه الإسرائيليين في "تل أبيب"، لمناقشة الوضع في رفح على وجه التحديد.

وأضافوا: "يحاول المسئولون الإسرائيليون إقناع مصر بالموافقة على بعض التعاون فيما يتعلق بالغزو البري، وهو ما يقاومه المسئولون المصريون".

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