مفاوضات جديدة لتبادل محتجزين.. تفاصيل زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية للقاهرة

أكد تقرير أمريكي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية بيل بيرنز، سيسافر إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول الجهود المبذولة لبدء مفاوضات حول صفقة جديدة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة.

بيرنز يقود جهود إنهاء صفقة المحتجزين

وقال مسؤولان أمريكيان وإسرائيليون لموقع أكسيوس الأمريكي، إن بيرنز هو الشخص الرئيسي للرئيس الامريكي جو بايدن في الجهود المبذولة لتأمين صفقة المحتجزين ووقف القتال في غزة.

وأكد المسؤولون الأمريكيون لأكسيوس، أن البيت الأبيض يعترف بأن صفقة المحتجزين هي السبيل الوحيد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، حيث قال بايدن في تصريحات متلفزة يوم الخميس إنه يضغط بقوة من أجل التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

وسبق وأبلغت إسرائيل يوم الخميس الوسطاء المصريين والقطريين أنها على الرغم من رفضها لمعظم مطالب حماس في ردها على الاقتراح الأخير لصفقة المحتجزين، إلا أنها مستعدة لبدء مفاوضات على أساس الاقتراح الأصلي الذي تم طرحه قبل أسبوعين، حسبما قال مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس.

تفاصيل مبادرة اتفاق وقف اطلاق النار

وقد تركز هذا الاقتراح على إطار عمل لاتفاق من ثلاث مراحل يتضمن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع والإفراج عن عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل قيام حماس بإطلاق سراح 35 إلى 40 محتجزة إسرائيلية في المرحلة الأولى.



وبحسب أكسيوس طرحت حماس في ردها الأولي على الخطة عدة مطالب، بما في ذلك العديد من المطالب غير المطروحة بالنسبة لإسرائيل، ومع ذلك، أعرب المسؤولون الأمريكيون عن بعض التفاؤل، وقالوا إنه على الرغم من أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الطرفين، فإن رد حماس يوفر فرصة للمفاوضات حول اتفاق جديد، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطالب بأنها "وهمية"، لكنه لم يغلق الباب أمام محادثات محتملة.