الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفصائل الفلسطينية تدعو لوحدة الصف والتسلح بالوعى فى مواجهة الاحتلال

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

دعت الفصائل الفلسطينية، الشعب الفلسطيني إلى الصبر والثبات والتسلح بالوعي ووحدة الصف وتمتين جبهتهم الداخلية.

وقالت الفصائل الفلسطينية، بحسب تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأحد،"إننا ندعو أبناء شعبنا إلى الصبر والثبات والتسلح بالوعي ووحدة الصف وتمتين جبهته الداخلية، وقطع الطريق على كل محاولات العبث التي يمارسها الطابور الخامس خدمة مجانية لأعداء شعبنا قتلة الأطفال والنساء، من دمروا بيوتنا وكنائسنا ومساجدنا ومستشفياتنا وجرفوا أرضنا ودمروا كل مناحي الحياة في حرب إبادة جماعية مارسها هذا الاحتلال الفاشي النازي".

 توحيد الصف ضرورة واجبة

وناشدت الفصائل الفلسطينية، الشعب توحيد الصف وأنه ضرورة واجبة وعلى الجميع  العمل بعزم لحماية جبهتنا الداخلية والوقوف خلف المقاومة ودعم مطالب الشعب الفلسطيني المتمثلة بإنهاء ووقف حرب الإبادة، وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من كامل أرض قطاع غزة، وإنهاء الحصار، ووقف كل أشكال الانتهاكات والعدوان بالضفة والقدس المحتلة.

الشعب الفلسطيني فلسطين الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال القدس المحتلة قطاع غزة

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