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في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات في حياة الفنان جمال إسماعيل (فيديو)

الفنان جمال إسماعيل
الفنان جمال إسماعيل

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، تقريرًا يرصد أبرز المحطات في حياة الفنان جمال إسماعيل.

أبرز المحطات في حياة الفنان جمال إسماعيل

  • من مواليد 20 فبراير 1933 في محافظة الشرقية.
  • حصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس عام 1957 وكذلك على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956.
  • التحق بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي حيث كانت تابعة لمصلحة الفنون.
  • عٌين مفتشًا للمسرح بمحافظة الإسكندرية عام 1958.
  • أشرف على تكوين فرقة الفنون بالشعر عام 1961 وانضم إلى فرقة التلفزيون.
  • اشترك في مسرحية "شيء في صدري" وقدم بعد ذلك مسرحيات "مهرجان الحب، ممنوع الستات، الدبور، السكرتير الفني، العفاريت الزرق".
  • في التلفزيون قدم عدد من المسلسلات والسهرات منها: "حاجة تجنن، وعود سي السيد، انتقام امرأة، عائلة شلش، ليالي الحلمية".
  • توفي في 18 ديسمبر 2013 عن عمر ناهز الـ 80 عامًا.
جمال إسماعيل الفنان جمال اسماعيل أبرز المحطات حياة الفنان جمال إسماعيل 8 الصبح DMC قناة dmc

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