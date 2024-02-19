فرحات: تقدم مصر بمذكرة لـ"العدل الدولية" محطة جديدة لمواجهة الاحتلال

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تقدم مصر بمذكرة للعدل الدولية يعد محطة جديدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ساعٍ رئيسي في مواجهة الاحتلال عبر عقود تاريخية طويلة.

وأضاف فرحات، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر تصرفت انطلاقًا من دوافع الأمن القومي المصري في بعض الأزمات، وأيضًا كجزء من المسئولية التاريخية المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

جزء من المسئولية التاريخية المصرية الأصيلة تجاه الأشقاء

وأكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من المسئولية التاريخية المصرية الأصيلة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت في مسارات مختلفة لإنهاء العدوان، منوهًا بأن مذكرة مصر بمحكمة العدل الدولية تؤسس لموقف قانوني قوي يسحب قوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، ويسحب كل الممارسات الإسرائيلية باعتبارها سياسات احتلال ضد الأراضي الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.