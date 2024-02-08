الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: قرارات الحماية الاجتماعية 40% منها يعود للقطاع الخاص

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن  قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من برامج الدعم المصري لها أثر مباشر على دخل المواطن.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه القرارات تصنف لدى الاقتصاديين أن لها أثر فوري وأثر غير مباشر، مؤكدًا أن هذه الحزم موجهة بشكل أساسي للعاملين بالدولة وتكافل وكرامة، ولكن 40% منها يعود للقطاع الخاص.

وأكد أن هذه الحزم تعد من أكبر الحزم الاجتماعية التي أعطتها الدولة للمواطن في مصر وأثرها سيكون ايجابيا جدًا على المواطن، كما أنها من أنجح القرارات التي اتخذتها الدولة كما أن الرئيس يهتم بها.

الحزم الاجتماعية تواجه ارتفاع الأسعار

وتابع أنه في عام 2023، حدثت زيادتان في نفس العام، وهي مهمة جدًا، خاصة أننا قد نجد زيادة في بعض الأسعار، ولكن هذه الحزم تواجه ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن برامج الدعم المالي أصبحت واضحة جدًا في الاقتصاد المصري.

لخبير الأقتصادي قرارات الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الخاص الحزم الاجتماعية

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