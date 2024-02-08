حزب المستقلين: يجب على الحكومة حماية قرارات الحماية الاجتماعية لمنع التلاعب بالأسعار

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المواطن والحماية الإجتماعية الي بدأت من 2015، مؤكدًا أن اختيار هذا التوقيت لدعم المواطنين خاصة مع الأوضاع الحالية لانه يوجد ضغوط اقتصادية تموج بها المنطقة.

وأكد خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، إن هذه القرارات تأتي لدعم المواطن ورفع الأعباء عن كاهله، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع الحكومة لمجموعة من الإجراءات للحفاظ على هذه الحزمة، خاصة مع انتشار العديد من الشائعات حول أنه سيتم التلاعب بالأسعار، ولذا لابد من ضبط الأسواق.

دور الحكومة في حماية الأسواق

وتابع أن دور الحكومة في حماية الأسواق وضبطها خاصة أننا قادمين على شهر رمضان ولابد من ضبط أسعار السلع الرئيسية مثل السكر والأرز وذلك حتى يتم الاستفادة من كافة القرارات التي تهم قطاع كبير من الشعب.