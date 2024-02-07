الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب المعلمين يشكر الرئيس السيسى على قرارات الحماية الاجتماعية: "أثلجت صدورنا"

خلف الزناتي
خلف الزناتي

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجميع أعضاء نقابة المهن التعليمية، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصداره أكبر  حزمة زيادات مالية  عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2024.

وعبر نقيب المعلمين- في بيان اليوم الأربعاء- عن سعادته باختصاص المعلمين في الزيادة الجديدة، بحزمة مساعدات، منها 8.1 مليار جنيه؛ لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، من إجمالي 15 مليار جنيه تشمل بجانب المعلمين والأطباء والتمريض وهيئات التدريس بالجامعات، قائلا "إن القرارات أثلجت صدورنا جميعا؛ وتؤكد أن الرئيس السيسي يشعر دائما بقضايا المواطن، ويدعم الفئات التى تمثل عماد المجتمع وتسهم في صناعة الإنسان المصري".

وأوضح الزناتي أن القرارات- التي أصدرها الرئيس السيسي- "أسعدت جموع المعلمين، خاصة أنها جاءت لتسهم- بشكل سريع- في التخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم المعلمين لمواجهة الأعباء المعيشية". 

وأضاف أن الرئيس السيسي يشعر- دائما- بالمواطنين ويبذل كل الجهود لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية العالمية على حياة المواطن المصري، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي، على قراراته المهمة لدعم مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين. 

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