سالم أبوعاصي: تطبيق حد الزنا شبه مستحيل والدين لا يتربص بالناس ليعاقبهم

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن أصوات الإخوان كانت تعلو بتطبيق الشريعة، وعندما تسأل عن تطبيق الشريعة يحصرونها في الحدود وفوائد البنوك، لكن هل فقه القرآن في هذين الأمرين فقط؟.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "لو فرضنا أن دولة تطبق الحدود والمعاملات البنكية وفق الشريعة كما يدعون وتركت السنن الحضارية، والتقدم العلمي والتقدم في التعليم، وتركت الأحكام العامة في القرآن، هل يكون هذا حكم بما أنزل الله؟".

وأكد أن تطبيق الحدود أمر شبه مستحيل، فمثلًا حد الزنا لا يمكن يطبق إلا إذا كان الاثنان يمارسان الزنا على قارعة الطريق، والنبي قال "ادرءوا الحدود بالشبهات"، حتى أنه في قصة الصحابي ماعز بن مَالك الْأَسْلَمِيّ عندما ذهب إلى النبي وقال له طهرني من الزنا، الرسول قال له لعلك لامست، لعلك قبلت، فأجابه لا".

وأردف: "النبي سأل الصحابة أصاحبكم مجنون؟ وعند تطبيق الحد على ماعز فر بنفسه، فلحقوه، فقال النبي هلا تركتموه، واعتبر فراره شبهة، الدين لا يتربص بالناس في العقوبات، لا يريد الدين أن يعاقبك، ما يفعل الله بعذابكم؟".