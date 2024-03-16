تطورات هجوم أوديسا.. أوكرانيا تتوعد بالرد داخل الأراضي الروسية

قال غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من أوديسا، إن عدد ضحايا تفجير الأمس في اوديسا ارتفع لـ 21 قتيلا وأكثر من 75 جريحا، بالإضافة إلى أن 52 منزلا دمروا بالكامل جراء الاستهداف بالصواريخ.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن القيادة تحذر المواطنين الساكنين في الجنوب من ازدياد الهجمات الروسية، وذكرت أن القوات الروسية تحاول التقدم في تلك المنطقة.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توعد بالرد، وقال إن قواته ستقوم بهجوم عسكري كبير خلال الأيام المقبلة، كما قال رئيس المخابرات الروسية إن قواته ستشن هجمات داخل الأراضي الروسية.

ونوه إلى أن فيلق روسي انفصالي تبنى عدة هجمات داخل الأراضي الروسية.