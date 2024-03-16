السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تطورات هجوم أوديسا.. أوكرانيا تتوعد بالرد داخل الأراضي الروسية

تفجير أوديسا
تفجير أوديسا

قال غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من أوديسا، إن عدد ضحايا تفجير الأمس في اوديسا ارتفع لـ 21 قتيلا وأكثر من 75 جريحا، بالإضافة إلى أن 52 منزلا دمروا بالكامل جراء الاستهداف بالصواريخ.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن القيادة تحذر المواطنين الساكنين في الجنوب من ازدياد الهجمات الروسية، وذكرت أن القوات الروسية تحاول التقدم في تلك المنطقة.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توعد بالرد، وقال إن قواته ستقوم بهجوم عسكري كبير خلال الأيام المقبلة، كما قال رئيس المخابرات الروسية إن قواته ستشن هجمات داخل الأراضي الروسية.

ونوه إلى أن فيلق روسي انفصالي تبنى عدة هجمات داخل الأراضي الروسية.

أوديسا القاهرة الإخبارية هجوم عسكري رئيس المخابرات الروسية الأراضي الروسية

مواد متعلقة

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف مفاجأة عن الموقف الأمريكى من العملية فى رفح

وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان إثر قصف الاحتلال مركبة مدنية فى غزة

الأونروا: 23 طفلًا استشهدوا بسبب نقص الغذاء والجفاف فى غزة

صحة فلسطين: الاحتلال ارتكب 7 مجازر أسفرت عن سقوط 63 شهيدًا

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتكشف عن نشاط للرياح

اعتقال رجل للاشتباه فى إعداده لهجوم إرهابى على السكك الحديدية فى روسيا

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة ناحل عور بغلاف غزة

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع لجيش الاحتلال فى الجليل الأعلى

الأكثر قراءة

عاجل| مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق ستوديو الأهرام؟

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

5 توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن حريق ستوديو الأهرام

بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم الإمبابى بعد تصريحات "تبديل دولارات مع سماسرة على حدود السودان مقابل تصدير المعسل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة