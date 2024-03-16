السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأونروا: 23 طفلًا استشهدوا بسبب نقص الغذاء والجفاف فى غزة

الأونروا
الأونروا

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا، إن الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية في ظل عقبات الاحتلال أمام توزيع المساعدات، مؤكدة أن: إرسال المساعدات برًا هي الطريقة الأكثر فعالية لإغاثة سكان غزة، إلا أن الاحتلال يعرقل وصولها.

وأضافت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن إيصال المساعدات بحرًا ستساعد، لكنها ليست بديلًا عن المساعدات برًا، لافتة إلى أنه يتم استقبال شاحنات المساعدات من معبر رفح، ومن معبر كرم أبوسالم، وزيادة تدفقها سيكون أفضل بكثير.

وأكدت أن الأونروا لديها الآلية والطواقم التي تمكنها من استلام الشاحنات، وإرسالها لمراكز التوزيع حتى تصل لمستحقيها.

وكشفت عن أنه حسب تقارير الأونروا، فإن 23 طفلًا استـشهدوا بسبب نقص الغذاء والجفاف.

من ناحية أخرى، قال الصليب الأحمر، إن  الوضع الصحي في قطاع غزة على شفا الانهيار، في ظل تصاعد أزمة الغذاء بشكل شديد الخطورة.

أونروا الأونروا القاهرة الإخبارية المساعدات غزة

مواد متعلقة

صحة فلسطين: الاحتلال ارتكب 7 مجازر أسفرت عن سقوط 63 شهيدًا

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتكشف عن نشاط للرياح

اعتقال رجل للاشتباه فى إعداده لهجوم إرهابى على السكك الحديدية فى روسيا

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة ناحل عور بغلاف غزة

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع لجيش الاحتلال فى الجليل الأعلى

القاهرة الإخبارية: اشتعال النيران فى مصفاة "سيزران" الروسية

شيخ الأزهر يحذر من الظلم: الحج يكفر الذنوب جميعها إلا مظالم العباد

شيخ الأزهر: صورة إسرائيل المظلومة سقطت.. والعالم كله تظاهر تحية لأبطال غزة

الأكثر قراءة

عاجل| مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق ستوديو الأهرام؟

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم الإمبابى بعد تصريحات "تبديل دولارات مع سماسرة على حدود السودان مقابل تصدير المعسل"

سقوط 10 مصابين واحتراق 10 عقارات.. النيابة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة