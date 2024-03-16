الأونروا: 23 طفلًا استشهدوا بسبب نقص الغذاء والجفاف فى غزة

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا، إن الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية في ظل عقبات الاحتلال أمام توزيع المساعدات، مؤكدة أن: إرسال المساعدات برًا هي الطريقة الأكثر فعالية لإغاثة سكان غزة، إلا أن الاحتلال يعرقل وصولها.

وأضافت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن إيصال المساعدات بحرًا ستساعد، لكنها ليست بديلًا عن المساعدات برًا، لافتة إلى أنه يتم استقبال شاحنات المساعدات من معبر رفح، ومن معبر كرم أبوسالم، وزيادة تدفقها سيكون أفضل بكثير.

وأكدت أن الأونروا لديها الآلية والطواقم التي تمكنها من استلام الشاحنات، وإرسالها لمراكز التوزيع حتى تصل لمستحقيها.

وكشفت عن أنه حسب تقارير الأونروا، فإن 23 طفلًا استـشهدوا بسبب نقص الغذاء والجفاف.

من ناحية أخرى، قال الصليب الأحمر، إن الوضع الصحي في قطاع غزة على شفا الانهيار، في ظل تصاعد أزمة الغذاء بشكل شديد الخطورة.