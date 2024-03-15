الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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شيخ الأزهر: صورة إسرائيل المظلومة سقطت.. والعالم كله تظاهر تحية لأبطال غزة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن ما يتحمله الإنسان من آلام، ليست بالضرورة ظلمًا، وما يعانيه أهل غزة من آلام، رفع منزلتهم.

وأضاف خلال الحلقة الخامسة من برنامج  "الإمام الطيب"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن من يقتل من أهل غزة شهداء، وأن يموت شهيدًا هو خير، كما أن القضية الفلسطينية ضُخت فيها الحياة من جديد، ولا يمكن أن تُنسى، ودُفع فيها ثمن غالٍ.

وأردف: "سمعة الغزاويين، كبيرة جدًا، هم أبطال، والعالم كله تظاهر تحية لهم، بينما سقطت صورة إسرائيل المظلومة، ولن تعود مرة أخرى".

ولفت إلى أن الله يجري مقاديره، وما يتصور الإنسان أنه ألم وضرر، لكن يكون فيه مصلحته، مردفًا: "حين يتصرف الله في ملكه لا يُلام، ولا يقال إنه ظالم، وما حدث لنا يمكن أن يفهم على أنه مقدور منه المصلحة حسب مآل الشىء، لكن الناس تظنه ظلمًا، لكن وفقا للمآل يكون عدلًا".

وأردف: "الإمام الغزالي قال لو فرضنا أن ملكًا فتح خزائنه وقال سأعطي السلاح للعلماء، والكتب للجنود، والأموال للأغنياء، نجد أن الأمر فيه نفع، لكنه ظلم، والغزالي قال هذا ليفك الارتباط بين النفع والعدل، والضرر والظلم".

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