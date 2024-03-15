الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن ميليشيا المستوطنين الإرهابية تتحدى العقوبات الدولية والأمريكية، وتصعّد جرائمها لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية، وفقا لعاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وطالبت بوضع منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحـتلال الاستعماري العنصري.

إدانة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلى على منع آلاف المصلين من الضفة الغربية المحتلة 

وفي بيان سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على منع آلاف المصلين من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة في الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل.

الخارجية الفلسطينية العقوبات العقوبات الدولية والأمريكية الضفة الغربية القاهرة الإخبارية المستوطنين قوائم الإرهاب

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