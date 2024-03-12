خالد الجندى: النبى نشأ يتيمًا حتى لا يكون لأحد فضل فى تربيته

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله أوجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتيما حتى لا يكون لأحد من الناس فضل في تربيته، وأن يكون تمام الفضل لله وحده.

وأشار خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن الآية "ألم يجدك يتيما فآوى"، ليس المقصود منها أن الله وجده يتيما، لأنها تعني أن الله تفاجأ به يتيما، لكن تعني أن الله هو من أوجده على هذه الحال، وذلك حتى لا يكون لأحد من الناس فضل عليه، كما قال العلماء.

وتحدث الشيخ خالد الجندي، عن أسباب نزول سورة الضحى، وما بها من معاني، وقال إن الضحى بداية النهار، بداية النور، وبداية عموم الضياء، وعلامة لذهاب الليل، مردفا: “الآية تتحدث عن المرحلة التي تنتهي فيها الغمة والكربات والمصاعب والمتاعب وبعدها يأتي النور والفضل”.