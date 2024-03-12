الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمين الفتوى: "لن يدخل أحد الجنة بعمله فلا تنخدع بكثرة الحسنات"

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، والعبادات ليست طلبا لرصيد حسنات، وإنما كي يقبلنا الله في ساحة العبيد، فالحسنات الكثيرة لا تجعلك في الجانب الآمن.

وأشار خلال تقديم برنامج "ولا تعسروا" على القناة الأولى، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا".

وأردف: "لا تجعل هدفك عمل رصيد حسنات، وإنما نعبد الله بسلام الافتقار، فتظل عبدا مفتقرا لله، يجب أن تزال عبدا وألا تزول عن العبودية، لأنك إن زلت عن العبودية لن تذوق حلاوة الربوبية، والرسول قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن بالافتقار، قالوا له ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلى أن يتغمدني الله برحمته".

وتابع: "ولن تنال الرحمة التامة إلا بالافتقار التام، أن تشعر أنك مملوك، ولا تملك، الله يعلمك أن العبودية حياة، ونحن نحتاج  نزيد العبادات لندخل في سلام الافتقار، لكن ما يمنعنا من كثرة العبادة إحساسنا بالاستغناء وأن لدينا رصيدا من الحسنات، فنتغاضى عن عبادة القول وعبادة التبسم". 

عمرو الورداني الإفتاء الجنة ولا تعسروا الافتقار

مواد متعلقة

خالد الجندى يوضح سبب آيات العتاب فى القرآن

خالد الجندي يكشف سبب نزول سورة الضحى وعلاقتها بزوال الغمة

خالد الجندى: النبى نشأ يتيمًا حتى لا يكون لأحد فضل فى تربيته

هل البحث عن تفسير جديد للقرآن تجاوز؟.. "أبو عاصي" يوضح لـ"أبواب القرآن"

سالم أبوعاصى: نحن فى حاجة ماسة لتفسير جديد للقرآن

لماذا نحتاج إلى تفسير جديد للقرآن؟.. سالم أبوعاصى يجيب

أبوعاصى: تفسير ابن كثير ملىء بالإسرائيليات والخرافات

سالم أبوعاصى: سيد قطب أخضع القرآن لمشاعره وسيس الآيات

الأكثر قراءة

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

"المصريين الأحرار" يُدين الهجوم المسلح على دير قبطى جنوب إفريقيا ويطالب بضبط الجناة والقصاص

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

صور

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل