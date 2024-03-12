أمين الفتوى: "لن يدخل أحد الجنة بعمله فلا تنخدع بكثرة الحسنات"

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، والعبادات ليست طلبا لرصيد حسنات، وإنما كي يقبلنا الله في ساحة العبيد، فالحسنات الكثيرة لا تجعلك في الجانب الآمن.

وأشار خلال تقديم برنامج "ولا تعسروا" على القناة الأولى، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا".

وأردف: "لا تجعل هدفك عمل رصيد حسنات، وإنما نعبد الله بسلام الافتقار، فتظل عبدا مفتقرا لله، يجب أن تزال عبدا وألا تزول عن العبودية، لأنك إن زلت عن العبودية لن تذوق حلاوة الربوبية، والرسول قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن بالافتقار، قالوا له ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلى أن يتغمدني الله برحمته".

وتابع: "ولن تنال الرحمة التامة إلا بالافتقار التام، أن تشعر أنك مملوك، ولا تملك، الله يعلمك أن العبودية حياة، ونحن نحتاج نزيد العبادات لندخل في سلام الافتقار، لكن ما يمنعنا من كثرة العبادة إحساسنا بالاستغناء وأن لدينا رصيدا من الحسنات، فنتغاضى عن عبادة القول وعبادة التبسم".