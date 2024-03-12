الشيخ خالد الجندي يوضح سبب آيات العتاب في القرآن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوحي عندما تباطأ نزوله على النبي بعد حادثة الإفك، هو أكبر دليل أن الوحي نزل بإرادة الله وليس بإرادة النبي.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنه في حادثة الإفك عندما اتهمت أم المؤمنين ظلما وعدوانا في حادثة الإفك، لو كان القرآن من عند رسول الله، ألم يكن يؤلف آية بعدها بساعة؟ لكنه لم يحدث، ومعنى ذلك، لما يقول لك الوحي إرادة من الله، هو أكبر إثبات لمصداقية القرآن.

وأردف: "هل لو كان القرآن من عند النبي، كان يعاتب نفسه؟ ويقول آيات لنفسه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هل هيقول لنفسه وتخفي في نفسك ما الله ما بديه؟ والسيدة عائشة أم المؤمنين قالت لو كان للرسول أن يخفي شئ من الرسالة لأخفى هذه الآية".