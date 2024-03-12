"فضح جهلهم".. الباز: الإخوان أطلقوا رصاصة طائشة بوجه على جمعة فأصابتهم

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، كشف عورة جماعة الإخوان الإرهابية من جديد بضربة فقهية راقية ومتحضرة.

ولفت الباز، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن الدكتور جمعة قال فى برنامجه " نور الدين" إن الجنة ليست للمسلمين فقط" وأن كل من يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا سيدخلها.

وأوضح أن الدكتور على جمعة لم يقل هذا الكلام من عنده بل استند إلى القرآن الكريم، مستدلا بقول الله "إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل عملا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

وأردف: "قامت قيامة جماعة الإخوان الإرهابية، فدفعت لجانها الإلكترونية للهجوم على الدكتور على جمعة، تقولوا عليه وخاضوا فى علمه، وقالوا إنه يريد أن يدخل الكفار الجنة، وادعوا أنه جاء بدين جديد".

وأكد الباز أن الإخوان الجهلة يدينون أنفسهم بما يقولون، فهم يعادون الإسلام ولا يعرفون أبسط قواعده، إنهم أهل تكفير وقتل، يعتبرون ما دونهم كفارا، وأنهم وحدهم من سيدخلون الجنة، دون النظر إلى رحمة الله الواسعة التى تسع كل من سلم له وآمن به.

وختم حديثه: "على كل حال هذه رصاصة طائشة أراد الإخوان لها أن تسكن فى قلب الدكتور على جمعة، فإذا بها تسكن قلوبهم التي حتما لا يرضى الله عنها".