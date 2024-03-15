سالم أبوعاصى يكشف لـ"أبواب القرآن" عن فيلسوف أبدع فى تفسير سورة العلق

قال د.محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الفيلسوف زكي نجيب محمود، قدم تفسيرًا رائعًا لسورة العلق، وهو لم يكن أزهريًا.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، إنه قرأ له تحليلًا لفلسفة اللغة عند ابن جني وكان أيضًا رائعًا.

وأردف: "الفيلسوف زكي نجيب محمود، ليس نقالًا ولا تقليديًا، لا يقرأ السورة، ويردد ما قاله الطبري وابن كثير، وإنما يطبق النظريات اللغوية والكلام الفلسفي والمنطقي في تفسير السورة، وعندما تحدث عن سورة العلق وعن سبب تكرار كلمة اقرأ، في "اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم"، أن اقرأ الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني اقرأ الكون الذي تعيش فيه، والثانية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني اقرأ الكتاب المنزل عليك، أي أن كل واحدة فيهما لها دلالة، وكلامه كان علميًا منطقيًا.

وختم: "العقاد قال عنه أديب الفلاسفة، وفيلسوف الأدباء".

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