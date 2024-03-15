الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل 4 جنود إسرائيليين فى مدينة الزهراء

أعلنت فصائل فلسطينية، عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال إثر استهداف قوة إسرائيلية في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

لا اتفاق ولا صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطينى

وأكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأول الأربعاء، موقفها الوطني الموحد بأنه لا اتفاق ولا صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضافت الفصائل الفلسطينية في بيان لها، أن إدارة الشأن الفلسطيني بما فيه قطاع غزة هى شأن وطني فلسطيني داخلي، متابعة: "ولن نسمح للاحتلال وداعميه بالتدخل أو فرض الوصاية على شعبنا بأي شكل من الأشكال".