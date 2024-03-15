الجمعة 15 مارس 2024
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محمد سالم أبوعاصى: يجوز لمفكر علمانى تفسير القرآن لكن بشرط

محمد سالم أبوعاصي
محمد سالم أبوعاصي

قال د.محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه لا يشترط في مفسر القرآن أن يكون أزهريًا، فالعبرة ليست بأزهري، وغير أزهري، وإنما أن يكون ملما بالأدوات التي تمكنه من التفسير، وأن تكون المعلومات التي أتى بها مستقيمة ومستساغة. 

وأوضح أبوعاصي، خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، أن المفسر هو من يملك ملكة التفسير، والإمام محمد عبده مثلًا لم يقرأ التفاسير، وإنما كان معه معجم اللغة، ويقرأ تفسيرًا واحدًا، ويقوم بالتفسير بالملكة العلمية والبلاغية وقراءاته للتاريخ.

ولفت إلى أن الشيخ الشعراوي كان يقرأ في تفسير الزمخشري، وهو خريج لغة عربية، ودارس بلاغة، يقرأ ويقول للناس التفسير، لذا  المفسر هو الذي يبدأ من الكتب والملكة العلمية، ثم ينتهي إلى التجديد والآراء التي تناسب الناس، متسائلًا: "هل من كتبوا من العلمانيين مفسرون أم ناقلو تفسير؟".

وأشار إلى أن الشخص العلماني، يجب أن نحدد ما هو، هل هو رجل يريد فصل الدين عن الدولة؟ ولا علماني يعني ملحد وضد الدين؟، مردفًا: "علماني ملحد لن يفسر القرآن، لأنه طاعن فيه، أما علماني بالمعنى الذي ذهب إليه الدكتور محمود زقزوق أنه رجل يقدر العلم والثقافة والواقع".

وختم: "لو مفسر علماني يعني ناقلًا للتفسير فلا فائدة من النقل، أما لو علماني ضد الدين يبقى طاعنًا، وإذا كان علمانيًا يفسر بالملكة العلمية، فأنا لا أميز بين أزهري وغير أزهري، وإنما المقياس تحقق الشروط وتوفر الملكة".

 

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