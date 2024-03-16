اعتقال رجل للاشتباه في إعداده لهجوم إرهابي على السكك الحديدية في روسيا

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، رجلًا للاشتباه في إعداده لهجوم إرهابي يستهدف البنية التحتية للسكك الحديدية في مقاطعة سفيردلوفسك، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وفي مطلع الشهر الجاري، كان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حيّد خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي والمحظور كما تصنفه القيادة الروسية، وكانت الخلية بصدد تنفيذ هجوم إرهابي على أحد الأماكن التابعة لليهود في العاصمة الروسية موسكو.