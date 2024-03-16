السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اعتقال رجل للاشتباه في إعداده لهجوم إرهابي على السكك الحديدية في روسيا

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، رجلًا للاشتباه في إعداده لهجوم إرهابي يستهدف البنية التحتية للسكك الحديدية في مقاطعة سفيردلوفسك، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

القاهرة الإخبارية: تحييد خلية لـ"داعش" خططت لشن هجوم على كنيس يهودى فى موسكو

وفي مطلع الشهر الجاري، كان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حيّد خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي والمحظور كما تصنفه القيادة الروسية، وكانت الخلية بصدد تنفيذ هجوم إرهابي على أحد الأماكن التابعة لليهود في العاصمة الروسية موسكو.

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ارهابي هجوم إرهابي البنية التحتية للسكك الحديدية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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