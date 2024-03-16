السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: اشتعال النيران في مصفاة "سيزران" الروسية

اشتعال النيران في
اشتعال النيران في مصفاة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة رويترز، باشتعال النيران في مصفاة "سيزران" الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، إحباط إنزال أوكراني عبر مقاتلتين من طراز "Mi-8" في مدينة بيلجورود، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"،  باعتقال شخص في موسكو بتهمة إطلاق مسيرات قرب منشآت عسكرية.

أعنف الهجمات الروسية على أوديسا الأوكرانية

من ناحية أخرى، قتل 20 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 70 آخرين، في أحد أعنف الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، التي استُهدفت مرتين في الأيام الأخيرة.

سيزران اشتعال النيران في مصفاة سيزران القاهرة الإخبارية رويترز قناة القاهرة الإخبارية

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