السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية يكشف مفاجأة عن الموقف الأمريكى من العملية فى رفح

ياسر نور الدين
ياسر نور الدين

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن هناك تضاربًا كبيرًا في رأي الإدارة الأمريكية تجاه العملية العسكرية المتوقعة في رفح، لافتًا إلى أن أمريكا قد توقف إرسال الأسلحة أو تبارك الحرب وتقول إن إسرائيل تماشت مع الخطة التي قدمتها، وقد نتفاجأ بين ساعة وأخرى أن الحرب على رفح بدأت، وأن الخطة قدمت سرًا إلى الإدارة الأمريكية.

ولفت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الإدارة الأمريكية تبارك الحرب في غزة، ولا تستطيع أن توقفها، وهو ما أعلنه البيت الأبيض مرارًا، وأنها تريد فقط حماية المدنيين، حيث صرح جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، بأن البيت الأبيض لا يدعم أي هجوم على رفح إلا بعد خطة بإجلاء المدنيين، وأن يكون هناك تأمين للمدنيين، وأن ينتقلوا لمكان آمن.

وأشار إلى أن الصحف الأمريكية اليوم والأمس، تتحدث عن أن إسرائيل تقوم بإنشاء منطقة عازلة، سوف تكون على الحدود بين غزة والجانب الإسرائيلي، وهي بعمق نصف ميل تقريبًا، وبطول 25 ميلًا، هو طول غزة، مردفًا: "إذا تم هذا التجريف للأراضي الحدودية بين غزة والجانب الإسرائيلي، يكون تم تقليص حوالي 13% من مساحة غزة".

وأردف أن جو بايدن كان يدعم إسرائيل بشكل غير مسبوق، لكن بعد الدبلوماسية العربية والإسلامية والضغط العالمي والدمار في غزة واقتراب الانتخابات، انخفضت شعبية بايدن أكثر من 38%، بسبب عدم قدرته على إيقاف الحرب.

 

القاهرة الإخبارية الادارة الامريكية رفح إرسال الأسلحة الحرب إسرائيل

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