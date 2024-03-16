وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان إثر قصف الاحتلال مركبة مدنية فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بسقوط شهيدين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات قوية وإطلاق نار شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن سقوط 63 شهيدًا و112 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و553 شهيدًا و73 ألفًا و546 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.