السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان إثر قصف الاحتلال مركبة مدنية فى غزة

شهداء غزة ضحايا القصف
شهداء غزة ضحايا القصف الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بسقوط شهيدين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات قوية وإطلاق نار شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن سقوط 63 شهيدًا و112 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و553 شهيدًا و73 ألفًا و546 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الإحتلال الإسرائيلي غزة سماع دوي انفجارات القاهرة الإخبارية قصف الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

صحة فلسطين: الاحتلال ارتكب 7 مجازر أسفرت عن سقوط 63 شهيدًا

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتكشف عن نشاط للرياح

اعتقال رجل للاشتباه فى إعداده لهجوم إرهابى على السكك الحديدية فى روسيا

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة ناحل عور بغلاف غزة

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع لجيش الاحتلال فى الجليل الأعلى

القاهرة الإخبارية: اشتعال النيران فى مصفاة "سيزران" الروسية

شيخ الأزهر يحذر من الظلم: الحج يكفر الذنوب جميعها إلا مظالم العباد

شيخ الأزهر: صورة إسرائيل المظلومة سقطت.. والعالم كله تظاهر تحية لأبطال غزة

الأكثر قراءة

عاجل| مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق ستوديو الأهرام؟

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم الإمبابى بعد تصريحات "تبديل دولارات مع سماسرة على حدود السودان مقابل تصدير المعسل"

سقوط 10 مصابين واحتراق 10 عقارات.. النيابة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة