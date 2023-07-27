زاد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للاستعلام عن نتائج الطلاب وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف النتيجة بشكل رسمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مشيخة الأزهر الشريف منذ قليل والإعلان عن نسب النجاح العامة للطلاب ونسب النجاح في كل شعبة دراسية على حده.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للاستعلام عن نتائج الطلاب

فعل قطاع المعاهد الأزهرية حاليا رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للاستعلام عن نتائج الطلاب وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية والأدبية إدخال بياناتهم الشخصية ورقم الجلوس واتباع خطوات الاستعلام للحصول على درجاتهم في المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها خلال الفترة من يوم 2 يونيو وحتى يوم 12 يوليو 2023.

يذكر أن المجموع الكلي لمواد طلاب الصف الثالث الثانوي بالتعليم الأزهري 650 درجة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية وقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية توزيع درجات كل المواد الدراسية لطلاب الثانوية الأزهرية قبل انعقاد الامتحانات في شهر يونيو الماضي الشفوية والتحريرية.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2023 للشعبة الأدبية

جاء توزيع درجات الشعبية الأدبية بالثانوية الأزهرية كما يلي:-

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الفقه 40 درجة.

مادة التفسير 40 درجة.

مادة التوحيد 40 درجة.

مادة الحديث 50 درجة.

مادة النحو 40 درجة.

مادة الصرف 40 درجة.

مادة البلاغة 40 درجة.

مادة الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة التاريخ 40 درجة.

مادة الجغرافيا 40 درجة.

مادة المنطق 40 درجة.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2023 للشعبة العلمية

جاء توزيع درجات الشعبية العلمية بالثانوية الأزهرية كما يلي:-

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الفقه 40 درجة.

مادة التفسير 40 درجة.

مادة التوحيد 40 درجة.

مادة الحديث 50 درجة.

مادة النحو 40 درجة.

مادة الصرف 40 درجة.

مادة البلاغة 40 درجة.

مادة الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الجبر والهندسة الفراغية 15 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 15 درجة.

مادة الاستاتيكا 15 درجة.

مادة الديناميكا 15 درجة.

مادة الفيزياء 40 درجة.

مادة الكيمياء 40 درجة.

مادة الأحياء 40 درجة.

اقرأ المزيد