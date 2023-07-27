"نتيجتك كاملة".. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم فقط على بوابة الأزهر

ننشر آخر أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم فقط على بوابة الأزهر حيث اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، منذ قليل اليوم الخميس نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما أوضح الدكتور محمد الضويني نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من خلال مؤتمر صحفي رسمي، حيث اعتمد وكيل الأزهر الشريف نتيجة الثانوية، بنسبة نجاح وصلت لحوالي 52.38%، للشعبة العلمية و59.34%، وللشعبة الأدبية وصلت لحوالي 46.36%.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم فقط على بوابة الأزهر

تنشر الدستور في السطور التالية رابط نتيجة تالته ثانوي أزهر 2023 مع ارتفاع البحث عنها، وننشر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يريد الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري.

بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ومن هذا الجانب يمكن الاطلاع ومعرفة نتيجة الصف الثانوي الأزهري بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الازهر الشريف من هنــــــــــــــــــــــا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم فقط على بوابة الأزهر

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر اللينك التالي: هنــــــــــــــــــــــا

ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف.

وبعدها اختار أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

ثم سجل الرقم القومي واضغط على استعلام.

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وعلى صعيد متصل، نشر أمس أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، حيث أجرى الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأربعاء، اتصال هاتفي هنأ من خلاله أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، ومعربا عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية، ومن كل عام ننشر جميع أخبار أوائل الثانوية الأزهرية لمعرفة تفاصيل عامهم الدراسة وسر تفوقهم الدراسي، حيث كان من بينهم بلال محمد السيد، أحد أوائل الطلاب المكفوفين من الثانوية الأزهرية في جميع محافظات مصر.

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