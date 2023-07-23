بالرقم القومي| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 على بوابة الأزهر قريبا

تظهر نتائج طلاب الأزهر الشريف خلال الأيام القادمة، حيث يزداد اهتمام الطلاب في الوقت الراهن عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 حيث تظهر النتائج كاملة على بوابة الأزهر الالكترونية قريبا مع انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات للثانوية الأزهرية، في جميع مراكز التصحيح على مستوى الجمهورية الواصل عددها 16 مركزًا وهي: «مركز القاهرة - مركز القليوبية - مركز المنوفية - مركز الغربية - مركز كفر الشيخ - مركز الشرقية - مركز الدقهلية - مركز البحيرة - مركز الجيزة - مركز الفيوم - مركز بني سويف - مركز المنيا - مركز أسيوط - مركز سوهاج - مركز قنا - مركز الأقصر».

نتيجة تالته ثانوي أزهر 2023

ومن هذا الجانب، مع انتهاء أعمال التصحيح، تجرى حاليا عمليات الرصد والمراجعة، وتحديد الأوائل لكل شعبة، ومن ثم تحديد الأوائل على مستوى الجمهورية، حيث تعقد مشيخة الأزهر الشريف، مؤتمر صحفي، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للإمتحانات.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023



وفي هذا السياق، من المقرر ظهور نتيجية “تالته ثانوي” نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل، كما من المنتظر أن يتصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بجميع الشعب وتهنأتتهم بنجاحهم وتفوقهم، خلال الأيام القليلة القادمة.

بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

-الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــــــــــــــــــــا

-اختيار خدمات الأزهر.

-اختار نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

-سجل رقم الجلوس فقط واضغط على استعلام.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري



وفور اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، سيتم توافرها بشكل رسمي عبر اللينك التالي: هنــــــــــــــــــــــا حيث كان اعتمد الدكتور محمد الضويني، يوم الاثنين الماضي، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022-2023، ووصلت نسبة النجاح العامة للمرحلة الإعدادية «53، 34%»، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم «786» طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية «57، 64%»، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم «735» طالبًا وطالبة، وكان أعرب وكيل الأزهر عن تقديره لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية، ووجه بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

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