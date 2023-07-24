توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم.. تفاصيل
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم يرتفع البحث عنها الآن مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن ثم تبدأ مكاتب التنسيق تلقي رغبات الطلاب للكليات والمعاهد.
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم
وفي هذا السياق، من الممكن أن تتفق توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم مع درجات السنة الماضية 2022.
طب المنصورة 387.0
طب سوهاج 386.0
طب دمياط 386.0
طب الزقازيق 385.0
طب فاقوس 384.0
طب كفر الشيخ 383.0
طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0
طب بور سعيد 381.0
طب القاهرة 381.0
طب أسيوط 381.0
طب عين شمس 380.0
طب جنوب الوادي 380.0
طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
طب بنها 379.0
طب الأقصر 379.0
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0
طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375.0
طب أسنان الفيوم 375.0
طب أسنان السويس 375.0
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0
علاج طبيعي بنها 373.0
علاج طبيعي القاهرة 373.0
صيدلة سوهاج 373.0
علاج طبيعي جنوب الوادي 372.0
صيدلة المنصورة 372.0
علاج طبيعي السويس 372.0
علاج طبيعي بني سويف 372.0
صيدلة طنطا 371.0
صيدلة جنوب الوادي 371.0
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم صيدلة الزقازيق 371.0
صيدلة دمنهور 371.0
صيدلة القاهرة 370.0
صيدلة الإسكندرية 370.0
صيدلة بور سعيد 370.0
صيدلة عين شمس 370.0
صيدلة المنوفية 370.0
صيدلة أسيوط 370.0
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0
صيدلة مدينة السادات 370.0
صيدلة المنيا 369.5
صيدلة ج الوادي الجديد 369.0
صيدلة بني سويف 369.0
صيدلة حلوان 369.0
صيدلة الفيوم 369.0
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم علوم كفر الشيخ 347.0
تمريض بور سعيد 351.0
تمريض المنصورة 347.0
علوم الزقازيق 347.0
معهد فني صحى المنصورة 346.0
علوم دمنهور 349.0
علوم المنصورة 346.0
علوم القاهرة 346.0علوم جنوب الوادي 346.0
علوم الإسكندرية 345.0
علوم أسيوط 345.0
تمريض طنطا 344.0
علوم طنطا 343.0
علوم بنها 343.0
علوم المنيا 342.0
معهد فني صحى طنطا 342.0
علوم عين شمس 342.0
علوم دمياط 341.0
علوم بورسعيد 341.0
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341.0
علوم المنوفية بشبين الكوم 341.0
معهد فني صحى الزقازيق 340.0
علوم الفيوم 340.0
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم تمريض دمياط 340.0
علوم أسوان 340.0
علوم بني سويف 339.0
علوم السويس 339.0
علوم الوادي الجديد 338.0
علوم حلوان 339.0
علوم العريش 338.0
علوم بنات عين شمس 338.0
تمريض الزقازيق 337.0
طب بيطري دمنهور 362.0
طب بيطري المنصورة 365.0
طب بيطري سوهاج 364.0
طب بيطري الزقازيق 363.0
طب بيطري عين شمس 363.0
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم طب بيطري كفر الشيخ 363.0
طب بيطري المنوفية 362.0
طب بيطري الإسكندرية 361.0
طب بيطري أسيوط 361.0
طب بيطري مدينة السادات 358.0
طب بيطري القاهرة 360.0
طب بيطري جنوب الوادي 360.0
طب بيطري بنها 360.0
طب بيطري المنيا 359.0
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358.0
طب بيطري أسوان 357.0
طب بيطري مطروح 356.5
طب بيطري الوادي الجديد 356.0
طب بيطري العريش 356.0
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم طب بيطري بني سويف 357.0
توقعات تنسيق الكليات 2023/2024 علمي رياضة
هندسة بترول وتعدين السويس 386.0
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367.0
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 366.0
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366.0
هندسة القاهرة 366.0
هندسة المنصورة 366.0
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365.0
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365.0
هندسة الزقازيق 363.0
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363.0
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363.0
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362.0
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362.0
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362.0
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362.0
هندسة دمياط 362.0
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362.0
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0
هندسة عين شمس 361.0
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361.0
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.0
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361.0
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360.0
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.0
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 360.0
هندسة بور سعيد 359.0
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359.0
حاسبات ومعلومات السويس علوم 359.0
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359.0
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358.0
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.0
هندسة طنطا 358.0
حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.0
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357.0
هندسة كفر الشيخ 355.0
توقعات تنسيق الكليات 2024/2023 أدبي
إعلام جامعة القاهرة 330
إعلام المنوفية 327
إعلام بني سويف 321
إعلام جنوب الوادي 316
تنسيق كليات ألسن
ألسن أسوان 337
ألسن الفيوم 337
ألسن الأقصر 336
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 336
ألسن بني سويف 336
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318
ألسن كفر الشيخ 351
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338
ألسن عين شمس 338
ألسن الفيوم 337
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333
ألسن بني سويف 333
ألسن المنيا 332
ألسن سوهاج 331
ألسن كفر الشيخ رياضة 324
آثار عين شمس 324
آثار أسوان 323
آثار الأقصر 321
آثار ولغات مطروح 321
آثار الفيوم 318
آثار دمياط 326
آثار عين شمس 324
آثار القاهرة 323
سياسة واقتصاد السويس رياضة 318
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 316
اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 354
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348
سياسة واقتصاد السويس 345
سياسة واقتصاد بني سويف 340
تنسيق كليات حقوق 2023 أدبي
حقوق الزقازيق 313
حقوق كفرالشيخ 310
حقوق سوهاج 323
تربية الإسكندرية 312
تربية الزقازيق 312
تربية بور سعيد 311
تربية عين شمس 310
تربية المنصورة 308
تربية طنطا 307
تربية بنها 303
تربية دمنهور 298
تربية المنوفية بشبين الكوم 298
تربية مطروح 296
آداب جامعة القاهرة 300
آداب الإسكندرية 290
آداب عين شمس 291
تجارة المنصورة 292
تجارة دمياط 292
كلية تجارة جامعة القاهرة 291
تجارة المنصورة 317
تجارة الزقازيق 314
تجارة كفر الشيخ 310
تنسيق الكليات 2023\2024 للشهادات المعادلة
-حد أدنى 95% للالتحاق بكليات الطب.
-حد أدنى 90% للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.
-حد أدنى 85% للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.
-القبول بأسبقية المجموع الكُلى.
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