توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم.. تفاصيل

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم يرتفع البحث عنها الآن مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن ثم تبدأ مكاتب التنسيق تلقي رغبات الطلاب للكليات والمعاهد.



توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم



وفي هذا السياق، من الممكن أن تتفق توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم مع درجات السنة الماضية 2022.

طب المنصورة 387.0

طب سوهاج 386.0

طب دمياط 386.0

طب الزقازيق 385.0

طب فاقوس 384.0

طب كفر الشيخ 383.0

طب طنطا 383.0

طب أسنان المنصورة 382.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم طب أسنان جنوب الوادي 382.0

طب الإسكندرية 382.0

طب بور سعيد 381.0

طب القاهرة 381.0

طب أسيوط 381.0

طب عين شمس 380.0

طب جنوب الوادي 380.0

طب المنوفية بشبين الكوم 380.0

طب بنها 379.0

طب الأقصر 379.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0

طب المنيا 378.0

طب أسنان الزقازيق 378.0

طب حلوان 378.0

طب أسنان كفر الشيخ 377.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم طب الفيوم 377.0

طب السويس 377.0

طب أسنان المنوفية 377.0

طب العريش 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 376.0

طب بني سويف 376.0

طب أسنان عين شمس 376.0

طب أسنان القاهرة 376.0

طب أسنان الإسكندرية 376.0

طب أسنان طنطا 376.0

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان المنيا 375.0

طب أسنان الفيوم 375.0

طب أسنان السويس 375.0

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0

علاج طبيعي بنها 373.0

علاج طبيعي القاهرة 373.0

صيدلة سوهاج 373.0

علاج طبيعي جنوب الوادي 372.0

صيدلة المنصورة 372.0

علاج طبيعي السويس 372.0

علاج طبيعي بني سويف 372.0

صيدلة طنطا 371.0

صيدلة جنوب الوادي 371.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم صيدلة الزقازيق 371.0

صيدلة دمنهور 371.0

صيدلة القاهرة 370.0

صيدلة الإسكندرية 370.0

صيدلة بور سعيد 370.0

صيدلة عين شمس 370.0

صيدلة المنوفية 370.0

صيدلة أسيوط 370.0

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0

صيدلة مدينة السادات 370.0

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة ج الوادي الجديد 369.0

صيدلة بني سويف 369.0

صيدلة حلوان 369.0

صيدلة الفيوم 369.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم علوم كفر الشيخ 347.0

تمريض بور سعيد 351.0

تمريض المنصورة 347.0

علوم الزقازيق 347.0

معهد فني صحى المنصورة 346.0

علوم دمنهور 349.0

علوم المنصورة 346.0

علوم القاهرة 346.0علوم جنوب الوادي 346.0

علوم الإسكندرية 345.0

علوم أسيوط 345.0

تمريض طنطا 344.0

علوم طنطا 343.0

علوم بنها 343.0

علوم المنيا 342.0

معهد فني صحى طنطا 342.0

علوم عين شمس 342.0

علوم دمياط 341.0

علوم بورسعيد 341.0

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341.0

علوم المنوفية بشبين الكوم 341.0

معهد فني صحى الزقازيق 340.0

علوم الفيوم 340.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم تمريض دمياط 340.0

علوم أسوان 340.0

علوم بني سويف 339.0

علوم السويس 339.0

علوم الوادي الجديد 338.0

علوم حلوان 339.0

علوم العريش 338.0

علوم بنات عين شمس 338.0

تمريض الزقازيق 337.0

طب بيطري دمنهور 362.0

طب بيطري المنصورة 365.0

طب بيطري سوهاج 364.0

طب بيطري الزقازيق 363.0

طب بيطري عين شمس 363.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم طب بيطري كفر الشيخ 363.0

طب بيطري المنوفية 362.0

طب بيطري الإسكندرية 361.0

طب بيطري أسيوط 361.0

طب بيطري مدينة السادات 358.0

طب بيطري القاهرة 360.0

طب بيطري جنوب الوادي 360.0

طب بيطري بنها 360.0

طب بيطري المنيا 359.0

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358.0

طب بيطري أسوان 357.0

طب بيطري مطروح 356.5

طب بيطري الوادي الجديد 356.0

طب بيطري العريش 356.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم طب بيطري بني سويف 357.0

توقعات تنسيق الكليات 2023/2024 علمي رياضة

هندسة بترول وتعدين السويس 386.0

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367.0

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 366.0

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366.0

هندسة القاهرة 366.0

هندسة المنصورة 366.0

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365.0

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365.0

هندسة الزقازيق 363.0

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363.0

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363.0

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362.0

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362.0

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362.0

هندسة دمياط 362.0

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362.0

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0

هندسة عين شمس 361.0

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361.0

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.0

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361.0

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360.0

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.0

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 360.0

هندسة بور سعيد 359.0

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359.0

حاسبات ومعلومات السويس علوم 359.0

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359.0

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358.0

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.0

هندسة طنطا 358.0

حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.0

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357.0

هندسة كفر الشيخ 355.0

توقعات تنسيق الكليات 2024/2023 أدبي

إعلام جامعة القاهرة 330

إعلام المنوفية 327

إعلام بني سويف 321

إعلام جنوب الوادي 316

تنسيق كليات ألسن

ألسن أسوان 337

ألسن الفيوم 337

ألسن الأقصر 336

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 336

ألسن بني سويف 336

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318

ألسن كفر الشيخ 351

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338

ألسن عين شمس 338

ألسن الفيوم 337

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333

ألسن بني سويف 333

ألسن المنيا 332

ألسن سوهاج 331

ألسن كفر الشيخ رياضة 324

آثار عين شمس 324

آثار أسوان 323

آثار الأقصر 321

آثار ولغات مطروح 321

آثار الفيوم 318

آثار دمياط 326

آثار عين شمس 324

آثار القاهرة 323

سياسة واقتصاد السويس رياضة 318

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 316

اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 354

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348

سياسة واقتصاد السويس 345

سياسة واقتصاد بني سويف 340

تنسيق كليات حقوق 2023 أدبي

حقوق الزقازيق 313

حقوق كفرالشيخ 310

حقوق سوهاج 323

تربية الإسكندرية 312

تربية الزقازيق 312

تربية بور سعيد 311

تربية عين شمس 310

تربية المنصورة 308

تربية طنطا 307

تربية بنها 303

تربية دمنهور 298

تربية المنوفية بشبين الكوم 298

تربية مطروح 296

آداب جامعة القاهرة 300

آداب الإسكندرية 290

آداب عين شمس 291

تجارة المنصورة 292

تجارة دمياط 292

كلية تجارة جامعة القاهرة 291

تجارة المنصورة 317

تجارة الزقازيق 314

تجارة كفر الشيخ 310

تنسيق الكليات 2023\2024 للشهادات المعادلة

-حد أدنى 95% للالتحاق بكليات الطب.

-حد أدنى 90% للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

-حد أدنى 85% للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

-القبول بأسبقية المجموع الكُلى.

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