الإثنين 31 يوليو 2023
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مصر

برقم جلوس 3 ثانوي| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور والموقع الرسمي

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 ، واعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي بعد أن انتهت عمليات التصحيح والتدقيق لكافة المواد التي امتح فيها طلاب الثانوية العامة في التوقيت الذي حدده وزير التربية والتعليم من قبل ، وتعرض الدستور في التقرير التالي برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يستطيع طلاب 3 ثانوي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر القنوات التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لذلك ، فيمكن للطلاب الحصول عن نتيجة 3 ثانوي عام من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع لها طالب الصف الثالث الثانوي للحصول على نتيجة الثانوية العامة بالمجان حيث قامت الوزارة بإرسال نتيجة الصف الثالث الثانوي إلى مديريات التربية والتعليم المنتشرة في انحاء الجمهورية لتوزيعها على المدارس التابعة لها بالمجان .

نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس والاسم

متاحة للجميع.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

ويمكن للطلاب الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة من خلال القنوات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم ومنها : 

  • الدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: من هنا.
  • أو يمكنك الحصول على نتيجة 3 ثانوي من خلال بوابة مركز المعلومات أو الضغط على الرابط التالي : من هنا.
  • أو يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي بوابة الثانوية العامة أو الضغط على الرابط التالي: من هنا.

نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الدستور 

توفر جريدة الدستور نتيجة الصف الثالث الثانوي العام عبر بوابتها الإلكترونية ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي عام من خلال الضغط على الرابط التالي: من هنا

ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والكود الذي يظهر امامك، ثم اضغط على كلمة بحث فتظهر أمامك نتيجة الصف الثالث الثانوي . 

وقال رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام كانت إلكترونية تمامًا، لأسئلة البابل شيت، بالإضافة إلى أن رقم الجلوس أيضًا يتم إدخاله أوتوماتيكيًّا.

أما تصحيح الأسئلة المقالية  في امتحانات الثانوية العامة فكانت تتم من خلال أجهزة التابلت مع ٢ من المعلمين المصححين، فيصحح السؤال الواحد معلمان، وقبل البدء في التصحيح، تقوم لجنة مكونة من خبراء؛ لمراجعة نموذج الإجابة للتأكد من انضباط نموذج الإجابة قبل البدء في عملية التصحيح، بالإضافة إلى أن امتحانات الثانوية العامة يتم سحبها من بنوك الأسئلة.  

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