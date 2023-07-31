الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثانوية العامة

رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة والمجموع الكلي للمواد

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 والذي تم تفعيله فور اعتماد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة 3 ثانوي 2023  بعد انتهاء عمليات التصحيح التي تمت بصورة الكترونية لجميع المواد، وتعر ض الدستور في التقرير التالي رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة والمجموع الكلي للمواد . 

 

رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 

 

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023  من خلال موقعها الالكتروني، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي عام من خلال الدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي : https://moe.gov.eg ، ثم قم بالضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ثم اكتب رقم جلوس طالب الثانوية العامة ، ثم اضغط على كلمة النتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023  بالمجموع الكلي للطالب.

متاحة للجميع.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

لإعلان نتيجة الثانوية العامة.. موعد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم

 ويتم توفير نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 في المدارس بتفاصيل الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الذي أجروا فيها الامتحانات وبالمجان في صباح اليوم التالي لاعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي من وزير التربية والتعليم .  

 

المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة 

 

حددت وزارة التربية والتعليم المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة عند 410 درجة وهو المجموع الكلي للمواد المعتمد منذ سنوات طيولة ، ورغم تغيير نظام الدراسة والتقييم في الثانوية العامة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم تحويل نظام الشهادة لتكون عام واحد وهو الصف الثالث الثانوي بدلًا من عامين كما تغير نظام الامتحانات إلا أن المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة كما هو . 

وجاء توزيع مواد الثانوية العامة كالتالي: 

  • مادة اللغة العربية من 80 درجة.
  • مادة اللغة الإنجليزية من 50 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية “الفرنسية -الألمانية – الإيطالية” من 40 درجة.
  • مادة التاريخ من 60 درجة.
  • مادة الجغرافيا من 60 درجة.
  • مادة علم النفس 60 درجة.
  • مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.
  • مادة الكيمياء 60 درجة.
  • مادة الفيزياء 60 درجة.
  • مادة الأحياء :  60 درجة.
  • مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية :  60 درجة.
  • مادة الرياضيات البحتة والتطبيقية :  120 درجة موزعة بالتساوي على فرعي الرياضة البحتة والتطبيقية.

 

txt

نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس والاسم

txt

نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية برقم الجلوس 2023

 

اقرأ ايضا

نتيجة 3 ثانوي 2023| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

علمي/ادبي.. استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 لـ "جميع المحافظات"

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وخطوات حساب النسبة المئوية

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

نتيجة 3 ثانوي 2023| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

 

 

نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم نتيجة 3 ثانوي نتيجة 3 ثانوي 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجة نتائج الثانوية العامة 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 لينك نتيجة الثانوية العامة نتيجة ثانوية عامة نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان