ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 والذي تم تفعيله فور اعتماد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة 3 ثانوي 2023 بعد انتهاء عمليات التصحيح التي تمت بصورة الكترونية لجميع المواد، وتعر ض الدستور في التقرير التالي رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة والمجموع الكلي للمواد .

رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقعها الالكتروني، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي عام من خلال الدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي : https://moe.gov.eg ، ثم قم بالضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ثم اكتب رقم جلوس طالب الثانوية العامة ، ثم اضغط على كلمة النتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالمجموع الكلي للطالب.

ويتم توفير نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 في المدارس بتفاصيل الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الذي أجروا فيها الامتحانات وبالمجان في صباح اليوم التالي لاعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي من وزير التربية والتعليم .

المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة عند 410 درجة وهو المجموع الكلي للمواد المعتمد منذ سنوات طيولة ، ورغم تغيير نظام الدراسة والتقييم في الثانوية العامة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم تحويل نظام الشهادة لتكون عام واحد وهو الصف الثالث الثانوي بدلًا من عامين كما تغير نظام الامتحانات إلا أن المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة كما هو .

وجاء توزيع مواد الثانوية العامة كالتالي:

مادة اللغة العربية من 80 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية من 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية “الفرنسية -الألمانية – الإيطالية” من 40 درجة.

مادة التاريخ من 60 درجة.

مادة الجغرافيا من 60 درجة.

مادة علم النفس 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

مادة الكيمياء 60 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الأحياء : 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية : 60 درجة.

مادة الرياضيات البحتة والتطبيقية : 120 درجة موزعة بالتساوي على فرعي الرياضة البحتة والتطبيقية.

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