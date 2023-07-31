الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الثانوية العامة بالدرجات 2023

رابط نتيجة الثانوية
رابط نتيجة الثانوية العامة بالدرجات 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة بالدرجات 2023 يمكنك الحصول عليها فورا عبر موقع جريدة "الدستور" بمجرد ظهور  نتيجة الثانوية العامة لتكن أول الطلاب الحاصلين عليها فتتيح "الدستور" خدمة الحصول على النتيجة من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني، كما يتم نشر النتيجة فور ظهورها على الموقع ذاته وخلال هذا التقرير نقدم لكم رابط نتيجة الثانوية العامة بالدرجات 2023.

 

رابط نتيجة الثانوية العامة بالدرجات 2023

 

ويمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الثانوية عبر رابط نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع الدستور بالدرجات 2023 بالضغط هنا 

 

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة

و للحصول على نتيجة الثانوية العامة يمكنكم اتباع بعض الخطوات الهامة التالية:

 

  • أولا: الدخول على موقع نتيجة الثانوية العامة 
  • ثانيا: إدخال رقم جلوس الطالب
  • ثالثا: الضغط على عرض النتيجة
  • رابعا:يتم عرض النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية عبر موقع "الدستور"

 

نسبة نجاح الثانوية العامة هذا العام

 

ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح هذا العام مطمئنة مقارنة بالأعوام الماضية فمن المتوقع أن تصل نسبة النجاح لنتائج مرتفعة كما يتم الاعلان عن النتيجة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري حسب ما أعلن السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي كما سيتم إتاحة مراحل التنسيق والالتحاق بالكليات عبر بوابة مصر الرقمية.

 

مراحل إعداد نتيجة الثانوية العامة

يجري الان عمليات تصحيح أوراق الإجابات لطلاب الثانوية العامة في كنترولات الثانوية العامة ومن ثم يتم رصد الدرجات والمراجعة قبل أن يتم تحديد نتيجة كل طالب ورفعها على المواقع الرسمية الخاصة بنشر النتيجة.

 

الحد الأدني للقبول بكليات الطب للعام الماضي

م

الكلية

الحد الأدني لدرجات القبول

1طب القاهرة 

381 درجة

2طب عين شمس 

380 درجة

3طب سوهاج 

386 درجة

4طب دمياط

386 درجة

5الإسكندرية 

382 درجة

6طب الزقازيق

385 درجة

7طب فاقوس

384 درجة

8طب المنصورة 

387 درجة

9طب شبين الكوم

380 درجة

10طب أسيوط 

381 درجة

11طب طنطا 

383 درجة

12طب كفر الشيخ 

383 درجة

13طب بورسعيد 

381 درجة

 



الحد الأدني للقبول بكليات طب الأسنان للعام الماضي

م

الكلية

الحد الأدني لدرجات القبول

1

طب أسنان المنصورة 

382 درجة

2

طب اسنان جنوب الوادى 

382 درجة

3

طب أسنان بني سويف  

374.5 درجة

4

طب جنوب الوادي  

380 درجة

5

طب أسنان السويس 

375 درجة

6

طب أسنان الفيوم

375 درجة

 

 

 

 

 


 

الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة للعام الماضي

م

الكلية

الحد الأدني لدرجات القبول

1هندسة جامعة القاهرة 

356.0 درجة

2هندسة جامعة عين شمس 

349.0 درجة

3هندسة بترول و تعدين  جامعة السويس 

378.0 درجة

4هندسة  جامعة المنصورة 

355.0 درجة

5هندسة  جامعة دمياط 

354.0 درجة

6هندسة جامعة الإسكندرية 

347.0 درجة

7هندسة جامعة طنطا 

344.0 درجة

 

 

الحد الأدني للقبول بكليات العلوم للعام الماضي

م

الكلية

الحد الأدني لدرجات القبول

1علوم جامعة القاهرة 

340.0 درجة

2علوم  جامعة عين شمس 

336.0 درجة

3علوم جامعة بنها 

336.0 درجة

4علوم جامعة كفر الشيخ 

342.0 درجة

5علوم جامعة جنوب الوادي 

341.0 درجة

6علوم جامعة الإسكندرية 

340.0  درجة

7علوم جامعة الزقازيق 

340.0 درجة

8علوم  جامعة المنصورة 

339.0 درجة

9علوم جامعة أسيوط 

338.0 درجة

10علوم  جامعة طنطا 

337.0 درجة

11علوم  جامعة المنيا 

336.0 درجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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