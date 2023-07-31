رابط نتيجة الثانوية العامة بالدرجات 2023 يمكنك الحصول عليها فورا عبر موقع جريدة "الدستور" بمجرد ظهور نتيجة الثانوية العامة لتكن أول الطلاب الحاصلين عليها فتتيح "الدستور" خدمة الحصول على النتيجة من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني، كما يتم نشر النتيجة فور ظهورها على الموقع ذاته وخلال هذا التقرير نقدم لكم رابط نتيجة الثانوية العامة بالدرجات 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة بالدرجات 2023

ويمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الثانوية عبر رابط نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع الدستور بالدرجات 2023 بالضغط هنا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة

و للحصول على نتيجة الثانوية العامة يمكنكم اتباع بعض الخطوات الهامة التالية:

أولا: الدخول على موقع نتيجة الثانوية العامة

ثانيا: إدخال رقم جلوس الطالب

ثالثا: الضغط على عرض النتيجة

رابعا:يتم عرض النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية عبر موقع " الدستور "

نسبة نجاح الثانوية العامة هذا العام

ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح هذا العام مطمئنة مقارنة بالأعوام الماضية فمن المتوقع أن تصل نسبة النجاح لنتائج مرتفعة كما يتم الاعلان عن النتيجة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري حسب ما أعلن السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي كما سيتم إتاحة مراحل التنسيق والالتحاق بالكليات عبر بوابة مصر الرقمية.

مراحل إعداد نتيجة الثانوية العامة

يجري الان عمليات تصحيح أوراق الإجابات لطلاب الثانوية العامة في كنترولات الثانوية العامة ومن ثم يتم رصد الدرجات والمراجعة قبل أن يتم تحديد نتيجة كل طالب ورفعها على المواقع الرسمية الخاصة بنشر النتيجة.

الحد الأدني للقبول بكليات الطب للعام الماضي

م الكلية الحد الأدني لدرجات القبول 1 طب القاهرة 381 درجة 2 طب عين شمس 380 درجة 3 طب سوهاج 386 درجة 4 طب دمياط 386 درجة 5 الإسكندرية 382 درجة 6 طب الزقازيق 385 درجة 7 طب فاقوس 384 درجة 8 طب المنصورة 387 درجة 9 طب شبين الكوم 380 درجة 10 طب أسيوط 381 درجة 11 طب طنطا 383 درجة 12 طب كفر الشيخ 383 درجة 13 طب بورسعيد 381 درجة





الحد الأدني للقبول بكليات طب الأسنان للعام الماضي

م الكلية الحد الأدني لدرجات القبول 1 طب أسنان المنصورة 382 درجة 2 طب اسنان جنوب الوادى 382 درجة 3 طب أسنان بني سويف 374.5 درجة 4 طب جنوب الوادي 380 درجة 5 طب أسنان السويس 375 درجة 6 طب أسنان الفيوم 375 درجة





الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة للعام الماضي

م الكلية الحد الأدني لدرجات القبول 1 هندسة جامعة القاهرة 356.0 درجة 2 هندسة جامعة عين شمس 349.0 درجة 3 هندسة بترول و تعدين جامعة السويس 378.0 درجة 4 هندسة جامعة المنصورة 355.0 درجة 5 هندسة جامعة دمياط 354.0 درجة 6 هندسة جامعة الإسكندرية 347.0 درجة 7 هندسة جامعة طنطا 344.0 درجة

الحد الأدني للقبول بكليات العلوم للعام الماضي

م الكلية الحد الأدني لدرجات القبول 1 علوم جامعة القاهرة 340.0 درجة 2 علوم جامعة عين شمس 336.0 درجة 3 علوم جامعة بنها 336.0 درجة 4 علوم جامعة كفر الشيخ 342.0 درجة 5 علوم جامعة جنوب الوادي 341.0 درجة 6 علوم جامعة الإسكندرية 340.0 درجة 7 علوم جامعة الزقازيق 340.0 درجة 8 علوم جامعة المنصورة 339.0 درجة 9 علوم جامعة أسيوط 338.0 درجة 10 علوم جامعة طنطا 337.0 درجة 11 علوم جامعة المنيا 336.0 درجة

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