الإثنين 31 يوليو 2023
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مصر

نتيجة الثانوية العامة 2023| لينك موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات برقم الجلوس الرسمي

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

تصدر رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس ولينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس قائمة بحث مئات الآلاف من المصريين خلال الساعات الجارية، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، اليوم الاثنين لنحو 783025 طالبًا وطالبة موزعين ما بين 276211 بالشعبة الأدبية، و391671 بشعبة علمي علوم، و98658 بشعبة علمي رياضة.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 

أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد الدكتور رضا حجازي، نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين بنسبة نجاح بلغت 78.8%.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية 78.74% فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم 78.62%

وسجلت نسبة في الشعبة العلمية رياضيات لطلاب الثانوية العامة 2023 نجاح 79.78%

وكانت نسبة نجاح الطلاب في الثانوية العامة 2022 للعام الماضي هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب في الثانوية العامة 2022 للعام الماضي بلغت 77.4%  ونسبة نجاح الطالبات 72.1%.

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نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

أظهرت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023 التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في عدد من المواد على النحو التالي:-

بلغت نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 في مادة اللغة العربية 90%، وسجلت نسبة الطلاب والطالبات الحاصلين على 95% فأكثر نحو 1.5% من عدد الطلاب.

فيما بلغت نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 في مادة اللغة الثانية أكثر من 91%، وحصل أكثر من 20% من الطلاب على 95% فأكثر من الدرجات.

حصل أكثر من 1000 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في مادة الكمياء، فيما حصل أكثر من 5000 طالب عدد على 95% فأكثر.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

وتنشر "الدستور" رابط  موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر رابط  موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات من هنا.
  • اضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة http://thanwya.emis.gov.eg/.
  • افتح تبويبة نتيجة الثانوية العامة 2023.
  • سجل رقم الجلوس الخاص بك في امتحانات الثانوية العامة.
  • اضغط عرض النتيجة
  • ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع جريدة الدستور فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول على موقع جريدة الدستور من  هنا.
  • ستظهر أمامك أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 والدخول إلى موقع جريدة الدستور.
  • اختر نتيجة الثانوية العامة 2023
  • ستظهر أمامك شاشة النتيجة وأيقونة تسجيل رقم الجلوس فور اعتماد النتيجة.
  • بعد إدخال رقم الجلوس ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
  • وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
  • ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

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