لطلبة الثانوية العامة| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى لعام 2023 برقم الجلوس

ترتفع معدلات البحث عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023 برقم الجلوس كي يطمئن طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات نهاية العامة الدراسي 2022/2023 التي انطلقت 12 يونيو 2023 وانتهت 13 يوليو 2023.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023 برقم الجلوس

نوضح في التقرير التالي رابط الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023 للاستعلام عنها فور ظهورها برقم الجلوس.

يوفر موقع الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023 من هنا.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس وتظهر حالة الطالب ناجح أم راسب أم دور ثان

والمجموع الذي حققه الطالب في امتحانات الثانوية العامة

درجات كل مادة على حده.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي العام 2023

المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة هو 410

يتم توزيعه كالتالي على المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيه العلمية والأدبية.

مادة اللغة العربية

الدرجة الكلية 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى

الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

مادة اللغة الأجنبية الثانية

الدرجة الكلية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة

مواد الشعبة العلمية (علمي علوم وعلمي رياضة)

مادة الكيمياء

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الفيزياء

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الجيولوجيا

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الأحياء

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الجبر والهندسة الفراغية

30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

مادة التفاضل والتكامل

الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

مادة الاستاتيكا

الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

مادة الديناميكا

الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

مواد الشعبة الأدبية

مادة التاريخ

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الجغرافيا

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الفلسفة والمنطق

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة علم النفس والاجتماع

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مواد لا تضاف لمجموع نتيجة الثانوية العامة 2023

التربية الدينية

الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

التربية الوطنية

الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

الاقتصاد والإحصاء

الدرجة الكلية 50 درجة

ودرجة النجاح من 25 درجة.