الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة 2023.. أهم الكليات المتاحة لطلاب علمى رياضة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم رضا حجازي وطلاب الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن أهم كليات علمى رياضة التى يمكنهم الالتحاق بها وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، والتى من المقرر إعلانها من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الساعات القلية المقبلة فمن المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 فى أول شهر أغسطس المقبل، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة أهم الكليات المتاحة لطلاب علمى رياضة.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2023 علمي رياضة 

كلية هندسة التعدين والبترول.

كلية الهندسة.

كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف.

كلية حاسبات ومعلومات.

كلية تجارة إنجليزي.

كلية العلوم.

كلية علوم البترول والتعدين بمطروح.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية التربية.

كلية التربية النوعية.

المعهد العالي لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب.

كلية حقوق إنجليزي.

كلية التربيه الرياضية.

كلية حقوق.

كلية تجارة.

كلية رياض الأطفال.

كلية الإقتصاد المنزلي.

كلية السياحة والفنادق.

كلية الزراعة.

كلية البحرية.

كلية الجوية.

كلية الحربية.

كلية الشرطة.

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امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني 

فى السياق ذاته أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء امتحانات الدور الثاني لدبلومات المدارس الثانوية الفنية اليوم، بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023  فى اللغة العربية والتربية الدينية لعدد (40626) طالبا وطالبة. 

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تنتهي الامتحانات التحريرية  يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2023، ويتم أداء الامتحانات العملية والمعملية يومياً عقب انتهاء الامتحانات التحريرية، على أن يتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.

التربية والتعليم والتعليم التعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2023 طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية طلاب الثانوية العام طلاب علمي رياضة نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالت الثانوي نتيجة ثانوية عامة نتيجة ثانوية عامة 2023 نتيجة الثانوية 2023 الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجه الثانويه العامه برقم الجلوس

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