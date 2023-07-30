الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط مباشر| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سادت سيطرة على محركات البحث عبر مختلف مواقع الإنترنت في القاهرة والمحافظات.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ونرصد في التقرير التالي لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس:

توفر «الدستور» نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي لعام 2023، وذلك بالاسم ورقم الجلوس وأيضًا الدرجات والمجموع أي في كافة الطرق الممكنة.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 

ويمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 من خلال عدد من الخطوات التي ستتم على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور من هنا.
  2. ثم كتابة رقم جلوس الطالب.
  3. والضغط على عرض النتيجة.

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة البحيرة

متاح|.. رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023 الرسمي

توزيع درجات مواد علمي علوم 2023

اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، الفيزياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة، والأحياء 60 درجة، والجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

توزيع درجات مواد علمي رياضة 2023
اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، والفيزياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة والجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، والتفاضل والتكامل 30 درجة، وديناميكا 30 درجة واستاتيكا 30 درجة.

توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية 2023
اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، والجغرافيا 60 درجة، والتاريخ 60 درجة والفلسفة والمنطق 60 درجة، وعلم النفس والاجتماع 60 درجة.

وفي ذات السياق، ناشدت وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وتخفيف حمل القلق والتوتر عليهم، لأن نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الجدير بالذكر أنه يوجد 3 روابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة مركز المعلومات، وعلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على الفيس بوك.

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