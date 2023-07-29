متاح|.. رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023 الرسمي

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، ما جعل البحث عن النتيجة يتصدر منصات التواصل الاجتماعي، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" من قِبل أولياء الأمور وطلاب وطالبات الثانوية العامة الذين انتهوا من آداء امتحاناتهم في منتصف شهر يونيو الجاري.

نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023 الرسمي

ويرصد "الدستور" نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 محافظة الدقهلية الرسمي لعام 2023، بعد قرب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، في سياق السطور التالية.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، والتي أتاحته وزارة التربية والتعليم الفني لعام 2023، لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي، محافظة الدقهلية.

ويتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، في بيان رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.

كما تقدم وزارة التربية والتعليم للطالب طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال البحث برقم جلوس الطالب وبياناته الرسمية، لطلاب محافظة الدقهلية للصف الثالث الثانوي لعام 2023.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية

الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من http://thanwya.emis.gov.eg/

أولًا: اختيار بوابة الثانوية العامة.

ثانيًا: الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

ثالثًا: ثم التسجيل برقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

أوائل الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أنه سيتم الإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 خلال المؤتمر الصحفي المنوط لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن المتوقع أن يتم تكريم أوائل الثانوية العامة 2023 من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بالإضافة نزول أسماءهم على صفحة وزارة التربية والتعليم، وموقع التنسيق الإلكتروني.

وستتاح نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الدور الأول بالاسم في المدارس بعد إعلانها رسميًا وإتاحة الاستعلام الإلكتروني عنها بـ 24 ساعة، حيث يمكن للطالب وولي أمره الذهاب المدرسة والحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الدور الأول بالاسم.

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