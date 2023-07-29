السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة البحيرة

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

حالة من القلق والتوتر سيطرت على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة البحيرة عبر جوجل، حيث تعد نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في البحيرة من خلال الاسم ورقم الجلوس هي من أبرز اهتمامات الطلبة بالوقت الراهن، وذلك يكون بالتزامن مع إعلان الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، الانتهاء من عمليات التصحيح، فيما تشير المؤشرات إلى إمكانية الإعلان النتيجة في الساعات المقبلة في يوم السبت الموافق 29 يوليو.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة البحيرة

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة البحيرة، وخطوات الحصول عليها.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحيرة بالاسم ورقم الجلوس

وينتظر حوالي 30 ألف طالب وطالبة نتائج  الثانوية العامة 2023 في محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس وللفئتين شعبة علمي وشعبة أدبي، وذلك عقب أدى عدد 38091 طالبًا وطالبة منهم عدد 8896 في الشعبة الأدبية وعدد 26809 طلاب وطالبات في شعبة علمي علوم و2386 علمي رياضة، والامتحانات أمام عدد 115 لجنة في عدد 18 إدارة تعليمية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحيرة الدور الأول 

وتوفر «الدستور» نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم بمصر، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي لعام 2023، وذلك بالاسم ورقم الجلوس وأيضًا الدرجات والمجموع أي في كافة الطرق الممكنة.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 

ويمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في البحيرة وتكون بالاسم ورقم الجلوس في الدور الأول، من خلال عدد من الخطوات التي ستتم على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور من هنا.
  2. ثم كتابة رقم جلوس الطالب.
  3. والضغط على عرض النتيجة.

وهناك رابط رسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 البحيرة، ويتاح الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 البحيرة، وذلك من خلال الرابط الرسمي على موقع “الدستور” من خلال إدخال بياناتك وسوق تصلك النتيجة فور ظهورها، عن طريق الضغط هنا.

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