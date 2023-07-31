ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023، وحسبما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن نسب النجاح هذا العام مختلفة عن العام الماضي حيث أن النسبة هذا العام أعلى من العام الماضي، فقد كانت نسبة النجاح فى الثانوية العامة عام 2022 تبلغ 75%، أما هذا العام فى الثانوية العامة 2023 تكون النسبة أعلى من 75%.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال إعلانها عن نسب النجاح للمواد التى تم تصحيحها أن النسب جيدة جدًا مقارنة بالعام الماضي.

فقد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت ٩٠٪، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

كما كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب.

وسوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مؤتمر صحفى عن نسب النجاح كاملة بالاضافة إلى كافة النسب الخاصة بكل مادة، ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة عقب إنتهاء المؤتمر الصحفى لوزير التعليم المقرر عقده خلال الايام المقبلة من خلال الرابط التالى https://natega.dostor.org/

وعقب الإنتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وأعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم وإعلان نسب النجاح فى كافة المواد، تقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعمل على التنسيق لدخول الكليات، وقد فتحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الايام السابقة فتح باب التقدم لأختبارات القدرات على أن يتم استكمال أعمال التنسيق الخاص بالثانوية العامة 2023 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا من خلال الوزارة.