كيفية التظلم على نتيجة الثانوية العامة؟.. عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 من أكثر الأسئلة تداول على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا.

وترتفع عمليات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع “جوجل” من قبل اولياء الامور وطلاب الصف الثالث الثانوي 2023 بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كيفية التظلم على نتيجة الثانوية العامة ؟ بعد الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 وفقاً لبيان وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

وتزامناً مع اهتمام المواطنين وطلاب الصف الثالث الثانوي 2023 بكافة المحافظات، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي شغلت تفكير الكثير من الأباء والأمهات ومن ضمنها نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، كيفية التظلم على نتيجة الثانوية العامة ؟.

كيفية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023؟

يستطيع الطالب التظلم على نتيجة الثانوية العامة من خلال التقديم بشكل إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتاح للطالب تقديم طلبات تظلم فى جميع المواد الدراسية، من خلال دفع رسوم الاطلاع للطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة، ويحدد للطالب مواعيد للاطلاع على كراسات الإجابة.

نتيجة الثانوية العامة لعام 2023

بناء على خطط التصحيح الإلكتروني، تم الانتهاء من التصحيح والمطابقة لكافة البيانات مع بيانات الطلبة عقب 10 أيام من انتهاء جميع الامتحانات وبعدها ستصبح النتيجة جاهزة للاعتماد خلال آخر أسبوع في شهر يوليو، ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية من خلال لينك “الدستور” اضغط هنا

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الخطوة الأولى يتاح للطالب أو ولي الأمر الحصول نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم في بوابة الخدمات الالكترونية من هنا.

الخطوة الثانية يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على بوابة الثانوية العامة.

الخطوة الثالثة يضغط الطالب أو ولي الأمر على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023

الخطوة الرابعة يقوم الطالب أو ولي الأمر تسجيل رقم الجلوس والقيام بالضغط على عرض النتيجة.