الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في أقل من دقيقة.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

مع كل معلومة عن نتيجة الثانوية العامة، ترتفع دقات قلب الطلاب، الجميع في حالة انتظار وقلق، والخطوات التي يمكن من خلالها الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023، قد يصورها البعض على أنها صعبة ومعقدة.

 

ولكن الآن في أقل من دقيقة يمكن الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع جريدة الدستور، التي حرصت على تسهيل الوصول إلى النتيجة لقراؤها من خلال رابط بسيط.

 

في أقل من دقيقة.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع جريدة الدستور، باستخدام الرابط التالي https://natega.dostor.org/ وإضافة رقم الجلوس ثم الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة. 

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي .. وأوائل طلاب الشعبة الأدبية

الآن رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023

إعلان أسماء الطلاب الأوائل:

فور كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسماء الطلاب الأوائل على الثانوية العامة لعام 2023، بشعبها الثلاثة أصبح الوقت قريب حتى يعرف باقي الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية الأرقام، والنسبة التي حصلوا عليها بالفعل في اختبارات الثانوية العامة. 

 

توزيع درجات الطلاب شعبة العلمي (علوم) 

قبل الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة، لعام 2023، يجب أولًا معرفة توزيع الدرجات في المواد التي خاضها الطلاب في اختبارات الصف الثالث الثانوي لعام 2023، حتى يتمكنوا بسهولة من تفسير النسبة المئوية التي حصلوا عليها ووضعها في ترتيبها الصحيح.

 

نتيجة درجات شعبة علمي علوم لعام 2023

توزيع درجات مواد الثانوية العامة علمي علوم 2023 على هذا النحو

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ٦٠ درجة للطلاب في القسم العلمي، مادة الكيمياء وللنجاح في هذه المادة يجب ألا تقل درجة الطالب فيها عن ٣٠ درجة، وتخطت نسبة النجاح في هذه المادة والتي كانت تشكل أرق كبير للطلاب نسبة الـ85%. 

 

٦٠ درجة أخرى خصصتها وزارة التربية والتعليم الفني لمادة الفيزياء والتي لا تقل صعوبة عن مادة الكميا والآثنان تتساوى فيهم الدرجة الصغرى عند حد الـ ٣٠ درجة.

 

مادة الجيولوجيا التي كان يدرسها طلاب الشعبة الأدبية في السابق هي اليوم مخصصة لطلاب الشعبة العلمية (علوم) ودرجتها ٦٠ درجة والدرجة الصغرى لها هي ٣٠ درجة.

 

وفيما يخص مادة الأحياء والتي تضم مادة ثرية من المعلومات حول الإنسان، من ٦٠ درجة من إجمالي المجموع الكلي وتكون الدرجة الصغرى لها من ٣٠ درجة.

 

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