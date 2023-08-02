لطلاب الثانوية العامة.. قائمة مصاريف الجامعات الخاصة 2023 فى مصر

مع قرب بدء تنسيق الكليات في المرحلة الأولى سعى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور معرفة مصاريف الجامعات الخاصة 2023 في مصر عبر جوجل، حيث تواصل الجامعات الخاصة والأهلية كافة استعداداتها للتنسيق في مختلف الكليات، وكشفت بعض الجامعات الخاصة عن مصاريفها في العام الدراسي الجديد، وذلك بالتزامن مع إعلان النتيجة، وقرب بدء جميع أعمال التنسيق والالتحاق.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023 في مصر

وتستعرض «الدستور» في هذه النقاط التالية مصروفات الجامعات الخاصة 2023 لبعض من الكليات التي أعلنت رسميا من خلال مواقعها حتى الآن.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023

كلية الطب البشري: مبلغ 64950 جنيها

كلية طب الأسنان: قيمة 54450 جنيها

مصروفات كلية الإدارة: مبلغ 21 ألف جنيه

كلية الإعلام: حوالي 21 ألف جنيه

كلية التمريض: 19250 جنيها

كلية الصيدلة: مبلغ 42250 جنيها

مصروفات كلية العلاج الطبيعي: 37450 جنيها

كلية الهندسة: 24800 جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: مبلغ 28800 جنيه

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023

كلية الصيدلة: مبلغ 90 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال: قيمة 50 ألف جنيه

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

كلية الإعلام إنجليزي: مبلغ 45 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: قيمة 55 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: مجموع 135 ألف جنيه

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

كلية التصميم والفنون الإبداعية: مبلغ 60 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023