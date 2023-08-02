الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لطلاب الثانوية العامة.. قائمة مصاريف الجامعات الخاصة 2023 فى مصر

جريدة الدستور

مع قرب بدء تنسيق الكليات في المرحلة الأولى سعى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور معرفة مصاريف الجامعات الخاصة 2023 في مصر عبر جوجل، حيث تواصل الجامعات الخاصة والأهلية كافة استعداداتها للتنسيق في مختلف الكليات، وكشفت بعض الجامعات الخاصة عن مصاريفها في العام الدراسي الجديد، وذلك بالتزامن مع إعلان النتيجة، وقرب بدء جميع أعمال التنسيق والالتحاق.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023 في مصر

وتستعرض «الدستور» في هذه النقاط التالية مصروفات الجامعات الخاصة 2023 لبعض من الكليات التي أعلنت رسميا من خلال مواقعها حتى الآن.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023 

 مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023

  • كلية الطب البشري: مبلغ 64950 جنيها
  • كلية طب الأسنان: قيمة 54450 جنيها
  • مصروفات كلية الإدارة: مبلغ 21 ألف جنيه
  • كلية الإعلام: حوالي 21 ألف جنيه
  • كلية التمريض: 19250 جنيها
  • كلية الصيدلة: مبلغ 42250 جنيها
  • مصروفات كلية العلاج الطبيعي: 37450 جنيها
  • كلية الهندسة: 24800 جنيه
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: مبلغ 28800 جنيه

 مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023

  • كلية الصيدلة: مبلغ 90 ألف جنيه
  • كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه
  • كلية إدارة الأعمال: قيمة 50 ألف جنيه
  • كلية الإعلام: 40 ألف جنيه
  • كلية الإعلام إنجليزي: مبلغ 45 ألف جنيه
  • كلية علوم الحاسب: قيمة 55 ألف جنيه
  • كلية طب الأسنان: مجموع 135 ألف جنيه
  • كلية الهندسة: 55 ألف جنيه
  • كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه
  • كلية التصميم والفنون الإبداعية: مبلغ 60 ألف جنيه
  • كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي علوم والحدود الدنيا بالدرجات

توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 علمي رياضة

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023

  • كلية الصيدلة: قيمة  90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».
  • كلية العلاج الطبيعي: مبلغ 75 ألف جنيه.
  • كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.
  • كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.
  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.
  • كلية الاقتصاد: قسم عربي قيمة  33 ألف جنيه.
  • كلية الهندسة: مبلغ 55 ألف جنيه.
  • كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.
  • كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: مبلغ 40 ألف جنيه.
  • كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.
  • كلية السياحة والفنادق: قيمة 25 ألف جنيه.
  • كلية اللغات والترجمة: مبلغ 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».
  • كلية التربية: قيمة 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».
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