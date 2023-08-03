بعد ظهور نتيجة الثانوية.. تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية لعام 2023

يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يعلن حتى الآن عن وجود أي زيادة في مصروفات الجامعات الأهلية 2023 / 2024.

مصاريف الجامعات الأهلية

- مصاريف جامعة أسيوط الأهلية: كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة أسيوط الأهلية: كلية الصيدلة والبحوث الدوائية 55 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة أسيوط الأهلية: كلية الطب 90 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة أسيوط الأهلية: كلية طب الأسنان 75 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة أسيوط الأهلية: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة أسيوط الأهلية: كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة أسيوط الأهلية: كلية الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية طب الأسنان 80 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الهندسة 45 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية

- مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية: كلية الطب 95 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية: كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية: كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية: كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية: كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية: كلية العلوم 45 ألف جنيه.

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

- مصاريف جامعة حلوان الأهلية برنامج هندسة الانظمة الذكية تكون 48000 جنيه.

- مصاريف جامعة حلوان الأهلية برنامج العمارة والتصميم البيئي 48000 جنيه.

- مصاريف جامعة حلوان الأهلية برنامج التصميم الداخلي البيئي 35000 جنيه.

- مصاريف جامعة حلوان الأهلية برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35000 جنيه.

- مصاريف جامعة حلوان الأهلية برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي مصروفات البرنامج 35000 جنيه.

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية

- مصروفات جامعة المنصورة الأهلية: كلية الطب البشري 110 ألف جنيه.

- مصروفات جامعة المنصورة الأهلية: مصروفات كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- مصروفات جامعة المنصورة الأهلية: مصروفات كلية الصيدلة 75 ألف جنيه.

- مصروفات جامعة المنصورة الأهلية: مصروفات كلية الهندسة 50 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية

- مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية: كلية الطب البشري 95 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية: كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية: كلية الصيدلة 65 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية: كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية: كلية التمريض 25 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية: كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 25 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية: كلية للتجارة الدولية واللغات 25 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية طب الأسنان 80 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الهندسة 45 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بنها الأهلية

- مصاريف جامعة بنها الأهلية: كلية الطب البشرى 90 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية: كلية الهندسة 90 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية: كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى 45 ألف جنيه .

- مصاريف جامعة بنها الأهلية: كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية: كلية الفنون البصرية والتصميم 45 ألف جنيه .

مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية

- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الطب والجراحة 85 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 35 ألف جنيه

- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية العلوم 30 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية التجارة 30 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الآداب 30 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية التمريض 25 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه .