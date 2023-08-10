مع ختام مدة الرغبات.. قراءة فى أبرز مظاهر المرحلة الأولى من التنسيق 2023

ينتهي اليوم الخميس، مده التقدم لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للثانويه العامه وفي تمام الساعة السابعة مساء كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث كان من المقرر أن تنتهي أمس الأربعاء 9 أغسطس.

كما أكد الدكتور عادل عبد الغفار المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق اليوم، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق، وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.

واضاف عبد الغفار أن اعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات سوف يتم إعلانها خلال 48 ساعة وبعدها يتم إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية وموعد البدء بها.





وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٠٨ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.





وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى حتى مساء اليوم الخميس الموافق ١٠ أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وكشفت نتائج الثانوية العامة 2023 عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الشعبة العلمية العلوم أنه لا يوجد اماكن في المرحلة الثانية لكليات القطاع الطبيحيث أنه من المقرر قبول 10 آلاف و500 طالب وطالبة في كليات الطب البشري، ومن المتوقع أن يقف الحد الأدنى للقبول بها عند 372 درجة بنسبة 90.7% ، وطب الأسنان يقبل بها ٢٠٠٠ طالب والعلاج الطبيعى ٢٧٠٠ وحوالي ٧ آلاف بالصيدلة،وتوقف الأسنان ما بين ٣٧١ و٣٧٠ درجة بحد أدنى ٩٠.٢% , و العلاج الطبيعى والصيدلة حتى ٣٦٢ درجة بنسبة ٨٨.٣%.

اما بالنسبة لمؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 الشعبة العلمية الرياضية، ومن المقرر أن يتم قبول 15 ألف طالب وطالبة في كلية الهندسة وفقا لعدد الطلاب الذي تم قبولهم في كليات الهندسة العام الماضي، وعدم توفر مقاعد بكليات الهندسة في تنسيق المرحلة الثانية .

كما أنه من المتوقع أن تكون مؤشرات التنسيق لطلاب الشعبة الأدبية لصالحهم وتهبط الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة الاعلام والالسن والاقتصاد والعلوم سياسية ، وتدخل كليات الإعلام ضمن المنافسة بين كليات القمة مرة أخري بعد إلغاء اختبارات القدرات للقبول بها ويكون القبول بها عن طريق المجموع في الثانوية العامة فقط مما يجعل تنسيقها يكون فوق ال ٨٥%.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكتب تنسيق الجامعات 2023 الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات.

والتقى الدكتور أيمن عاشور ببعض أولياء الأمور والطلاب الذين تواجدوا في مكتب التنسيق، واطمأن الوزير على حصولهم على المساعدة الكافية من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، وتمنى للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وقدم رسالة هامة للموظفين مؤكدًا فيها ضرورة الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور وتقديم المساعدة وتيسير كافة الإجراءات أمامهم، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية بمختلف مراحل التنسيق.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دليل الطالب في التعامل مع الأخطاء الشائعة بالتنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد للعام 2023 وجاء كالتالي:

الخطأ الشائع الأول: توجه الطالب مباشرة إلى الجامعات الحكومية والمعاهد للتقديم.

الصحيح:

• يجب على طالب الثانوية العامة وما يُعادلها التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (http://www.tansik.egypt.gov.eg) فقط؛ لأنه لا يوجد تقديم مباشر للجامعات الحكومية والمعاهد.

الخطأ الشائع الثاني: إعطاء الرقم السري الخاص بالطالب لأشخاص آخرين للتسجيل له على موقع التنسيق الإلكتروني.

الصحيح:

• يجب على الطالب المحافظة على الرقم السري الخاص به لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وعدم إطلاع أي شخص آخر عليه؛ حتى لا يتم العبث برغبات الطالب.

الخطأ الشائع الثالث: وجود فترات محددة خلال أيام تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

الصحيح:

• يستطيع الطالب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة من خلال حاسوبه الشخصي، ويمكنه التسجيل أيضًا من خلال معامل الجامعات الحكومية التي تعمل خلال فترة مراحل التنسيق.