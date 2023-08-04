تعرف على مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية

يبحث الطلاب وأولياء الأمور من مختلف أنحاء الجمهورية عبر محركات البحث جوجل عن مصروفات الدراسة للالتحاق بكليات جامعة بني سويف الأهلية للعام الدراسي 2023/2024، والتي قد بدأت بها الدراسة العام الماضي.

مصروفات جامعة بني سويف الأهلية

لم تعلن جامعة بني سويف الأهلية مصروفات الكليات للعام الدراسي 2023/2024 حتى الآن وحصلت «الدستور» على مصروفات العام الماضي كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه، وكلية الطب والجراحة، وتضم برنامج الطب والجراحة، مصروفات 85 ألف جنيه، وكلية الهندسة 55 ألف جنيه، وكلية التجارة 30 ألف جنيه، وكلية الآداب 30 ألف جنيه، وكلية التمريض 25 ألف جنيه، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 ألف جنيه، وكلية العلوم 30 ألف جنيه، وكلية الإعلام 30 ألف جنيه، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه.

جامعة بأحدث الإمكانيات على مساحة 42 فداناً

وتعد جامعة بني سويف صرحا تعليمياً جديد تم بناؤه بأحدث الإمكانيات على مساحة 42 فدانا، وذلك بالمقر المخصص لجامعة بنى سويف الأهلية بمجمع 330 فدانا بشرق النيل بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه في مرحلتها الأولى، بعد تجهيزها وفق مواصفات الجامعات الذكية والتخصصات العلمية الحديثة للجامعة.

وتأتي ضمن الجامعات التي أنشأتها الدولة ضمن خطة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وخدمة الطلاب، بعدما وجه الرئيس السيسي بإنشائها داخل عدد من المحافظات ومن بينها محافظة بنى سويف لتضاف إلى مشروعات التعليم الجامعي داخل المحافظة، بالإضافة إلى جامعة بنى سويف، وجامعة بنى سويف التكنولوجية.

المرحلة الأولى شملت 11 كلية تضم 15 تخصصا، وتضمنت المرحلة الأولى بالجامعة إنشاء كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.

وتشمل البرامج التى تقدمها كليات جامعة بنى سويف الأهلية تأهيل خريجيها حتى يكونوا فاعلين فى مجالات عملهم سواء فى السوق المحلية أو العالمية.

وتحتوي على معامل وقاعات تدريس مزودة بأحدث الإمكانيات لطرق التدريس، وتحتوي الجامعة على 11 كلية مختلفة، والتي تضم 15 برنامجاً دراسياً في عدة تخصصات علمية حديثة، تواكب احتياجات سوق العمل.