الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شخص خلال مشاجرة في كرداسة

مشاجرة
مشاجرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحرياتها لكشف ملابسات مصرع شخص خلال مشاجرة في كرداسة، حيث أصيب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين الضحية وأحد أقاربه، بسبب خلافات بينهما، وعقب المشاجرة أصيب بأزمة قلبية تسببت في وفاته. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية تحريات ملابسات مصرع شخص مشاجرة كرداسة

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