لطلاب الثانوية العامة.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن أن مكتب التنسيق اعتمد نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب، كما أوضحت أن مكتب التنسيق بدأ فى استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الإثنين الماضي الموافق 28 أغسطس.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وعقب الإغلاق، ازداد البحث عبر محرك "جوجل" عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب للعام 2023 من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور الرابط للحصول عى النتيجة بسهولة ويسر.

يمكن للطلاب اللدخول على ابط موقع التنسيق الإلكتروني حتى يتمكنوا من الاطلاع على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب برقم الجلوس والرقم والسرى، ويأتي ذلك من خلال الضغط على رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب.

طريقة الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من خلال اتباع عدة خطوات واستخدام رقم الجلوس والرقم السري، والسير في خطوات معينة، تتمثل في:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــا .

. ثم يتم الضغط أسفل عبارة خدمات تنسيق الثانوية العامة.

ثم يتم الضغط على كلمة اضغط هنا لمعرفة النتيجة، تلك التي تتواجد أسفل عبارة نتائج التنسيق.

ويتم تحديد مصدر الشهادة في النافذة الجديدة.

ثم يتم تسجيل رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة النجاح الخاصة بالطالب.

وتسجيل الرقم التأكيدي، ثم الضغط على الخطوة التالية وستجد نتيجة تقليل الاغتراب بالقبول أو الرفض.

يذكر أن نتيجة الاغتراب التي تظهر لا يمكن التعديل بها، فبعد إعلان نتيجة التنسيق لا يمكن للطلاب التعديل على الرغبات، وذلك لأن خاصية التعديل متوفرة فقط قبل انتهاء مدة تسجيل الرغبات.

وعليه تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب فرصة أخرى وهي تقليل الاغتراب 2023، بتحويل الطالب المناظر "التحويل من كلية التي جاءت في النتيجة إلى كلية نفس التخصص ولكن في جامعة أخرى" أو غير المناظر "التحويل من كلية التي جاءت في نتيجة التنسيق إلى كلية تخصص أخر".