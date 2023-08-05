السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حلمها اتحطم".. مأسـاة جديدة لطالبة ثانوية عامة حصلت على 45% بالفيوم (فيديو)

منعت نفسها عن الأكل
منعت نفسها عن الأكل مأسـاة لطالبة ثانوية عامة

شهدت منطقة لطف الله، التابعة لمحافظة الفيوم، لحظات ألم وانهيار لأسرة طالبة ثانوية عامة تدعى  "مريم شريف"، الطالبة بالقسم العلمي رياضة وذلك بعد حصولها على مجموع 45%، ورسوبها في 4 مواد فرعية، وكانت لحظة ظهور نتيجة الثانوية العامة صادمة على تلك الأسرة التي اعتادت على الاحتفال كل عام بتفوق ابنتها التي كانت تحصل على مراكز عليا كل عام على مدار المراحل الدراسية المختلفة.
وقالت الطالبة مريم لـ"الدستور"، إنها كانت تعمل بجد واجتهاد طول السنة الدراسية، معقبة: “في الآخر أجيب 45%  إزاي يا ناس، تعب سنة كاملة راح على الفاضي”.
وأشارت الطالبة مريم، إلى أنها كانت تحرص على مراجعة درجاتها مع معلميها بعد تأدية كل امتحان للاطمئنان على مجموعها الكلي الذى ستحصل عليه، مشيرة إلى أنها كانت متوقعة أنها ستحصل على مجموع 95% كحد أدنى، قائلة: “المدرسين كلهم كانوا بيقولولي هتدخلي هندسة، وكنت بخرج من الامتحانات أراجع درجاتي، وكنت متوقعة إني يوم ما مجموعي ينقص هجيب 90%”.
وأكدت أنها لم تكن تتوقع للحظة أنها سترسب في مادة الرياضيات، لافتة إلى أنها التحقت بشعبة علمي رياضة لحبها وتفوقها في مادة الرياضيات، قائلة: “كنت داخلة علمي رياضة من حبي في الرياضيات، ووقت الامتحانات كنت مقفلة الامتحان”.

ونوهت الطالبة مريم شريف، بأنها لم تستوعب حتى الآن حقيقة حصولها على هذا المجموع، مضيفة: “أنا اتظلمت وعايزة درجاتي الحقيقية دي مش درجاتي وده مش مجموعي”.
ومن جهته قال شريف والد الطالبة مريم، إن جميع جيرانه منعوا أبناءهم من الاحتفال خوفًا على شعور ابنته التي لم توفق هذا العام بالثانوية العامة، قائلًا: "الجيران مفرقوش شربات ومنعوا الزغاريد في البيوت خوفًا على شعور بنتي اللي اتظلمت".

منعت نفسها عن الأكل مأساة جديدة لطالبة ثانوية عامة الفيوم حصلت على 45
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

9 معلومات عن ناقلة صدمتها قاطرة "فهد" فى المجرى الملاحى لقناة السويس

استمرار حبس وكيل النيابة المزيف بالقاهرة الجديدة 15 يومًا

"الداخلية" تكشف سبب حريق وزارة الأوقاف

"الدويتو كان مفاجأة".. ردود أفعال الجماهير على حفل منير وحميد الشاعرى بالعلمين

أسامة ربيع لـ"الدستور": تحقيقات موسعة فى أسباب تصادم قاطرة مع ناقلة بهيئة القناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه