"حلمها اتحطم".. مأسـاة جديدة لطالبة ثانوية عامة حصلت على 45% بالفيوم (فيديو)

شهدت منطقة لطف الله، التابعة لمحافظة الفيوم، لحظات ألم وانهيار لأسرة طالبة ثانوية عامة تدعى "مريم شريف"، الطالبة بالقسم العلمي رياضة وذلك بعد حصولها على مجموع 45%، ورسوبها في 4 مواد فرعية، وكانت لحظة ظهور نتيجة الثانوية العامة صادمة على تلك الأسرة التي اعتادت على الاحتفال كل عام بتفوق ابنتها التي كانت تحصل على مراكز عليا كل عام على مدار المراحل الدراسية المختلفة.

وقالت الطالبة مريم لـ"الدستور"، إنها كانت تعمل بجد واجتهاد طول السنة الدراسية، معقبة: “في الآخر أجيب 45% إزاي يا ناس، تعب سنة كاملة راح على الفاضي”.

وأشارت الطالبة مريم، إلى أنها كانت تحرص على مراجعة درجاتها مع معلميها بعد تأدية كل امتحان للاطمئنان على مجموعها الكلي الذى ستحصل عليه، مشيرة إلى أنها كانت متوقعة أنها ستحصل على مجموع 95% كحد أدنى، قائلة: “المدرسين كلهم كانوا بيقولولي هتدخلي هندسة، وكنت بخرج من الامتحانات أراجع درجاتي، وكنت متوقعة إني يوم ما مجموعي ينقص هجيب 90%”.

وأكدت أنها لم تكن تتوقع للحظة أنها سترسب في مادة الرياضيات، لافتة إلى أنها التحقت بشعبة علمي رياضة لحبها وتفوقها في مادة الرياضيات، قائلة: “كنت داخلة علمي رياضة من حبي في الرياضيات، ووقت الامتحانات كنت مقفلة الامتحان”.

ونوهت الطالبة مريم شريف، بأنها لم تستوعب حتى الآن حقيقة حصولها على هذا المجموع، مضيفة: “أنا اتظلمت وعايزة درجاتي الحقيقية دي مش درجاتي وده مش مجموعي”.

ومن جهته قال شريف والد الطالبة مريم، إن جميع جيرانه منعوا أبناءهم من الاحتفال خوفًا على شعور ابنته التي لم توفق هذا العام بالثانوية العامة، قائلًا: "الجيران مفرقوش شربات ومنعوا الزغاريد في البيوت خوفًا على شعور بنتي اللي اتظلمت".