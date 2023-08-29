استعلم الآن| رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويل بين الكليات برقم الجلوس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويل بين الكليات لطلاب تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى والثانية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط نتيجة تقليل الإغتراب 2023 برقم الجلوس

وفعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويل بين الكليات لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى والثانية برقم الجلوس الخاص بالطلاب، عبر موقع التنسيق الإلكتروني وبوابة مصر الرقمية لخدمات التنسيق.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى والثانية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني ليتمكن الطالب من الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية 2023: من هنا.

اختيار نتائج تقليل الاغتراب طلبات التحويل من كلية لأخرى.

أدخل البيانات المطلوبة والمتمثلة في رقم الجلوس والرقم السري.

اضغط استعلام، سيظهر أمامك موقف الطلاب من التحويل سواء تم القبول أو الرفض.

شروط تقليل الاغتراب 2023 للتحويل المناظر بين الكليات

في سياق متصل، حددت مكتب تنسيق القبول للكليات والمعاهد، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد وشروط تقليل الاغتراب 2023 والتحويل بين الكليات، لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية للثانوية العامة على النحو النحو التالي:-

بالنسبة للتحويل المناظر بين الكليات، أن يكون الطالب الراغب في التحويل حاصل على الحد الأدنى للكلية الراغب فيها، وفي حدود النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

شروط تقليل الاغتراب 2023 للتحويل غير المناظر بين الكليات

أما التحويل غير المناظر، فيجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وأن يكون التحويل في حدود النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، وحصول الطالب الراغب في التحويل حاصل على الحد الأدنى للكلية الراغب فيها.

كما يجب أن يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق فقط ولا يلتفت للتحويل الورقي، واستيفاء كافة شروط الالتحاق بالكلية مثل اجتياز اختبارات القدرات أو الحصول على مجموع معين في مادة.

وأوضح مكتب التنسيق أن المفاضلة بين الطلاب في التحويل غير المناظر تكون على أساس مجموع درجات الطالب، موضحًا أن التحويل يتم مرة واحدة فقط.

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