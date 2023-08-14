بعد ظهور تنسيق المرحلة الأولى.. هذا موقع تقليل الاغتراب 2023

بالتزامن مع الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الصف الثالث الثانوي، بدأ البحث يزيد عبر محرك "جوجل" من قبل الطلاب حول موقع تقليل الاغتراب 2023، لمساعدة الطلاب في التحويل للكلية الأقرب لمحل سكنهم في حال ترشيحهم لجامعة بمحافظة أخرى.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تقليل الاغتراب 2023 يبدأ عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معا، كما تعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، ووفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

ويبحث العديد من الطلاب خلال هذه الساعات عن موقع تقليل الاغتراب 2023 ما نقدمه لكم من خلال هذه السطور:

موقع تقليل الاغتراب للعام 2023

يتمكن الطلاب من تقديم طلب تقليل الاغتراب للعام 2023 من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بالضغط هنــا.

شروط تقليل الاغتراب التي حددتها الوزارة للعام الماضي 2022

يجب أن يكون الطالب حصل على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها سواء "انتظام/ انتساب" من أجل استيفاء شروط تقليل الاغتراب.

كما يشترط استيفاء قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات، إن وجد، كما يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في تنسيق الجامعات إلى كلية ما خارج منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة كـ تقليل اغتراب في منطقته الجغرافية فقط، وذلك بعيدًا عن الحد الأدني لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

وعن وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي للطالب يسمح له كلية ما خارج هذا النطاق بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية.

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