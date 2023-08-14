ظهرت نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى بشكل رسمي، ويتساءل الكثير من الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة التنسيق من مكاتب تنسيق جامعة القاهرة، حيث تشهد إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة خاصة لتسجيل الطلاب رغباتهم والتعديل عليها في فترة اتاحة التسجيل في المراحل الثلاث وكذلك لمعرفة نتيجة التنسيق وإجراء تحويلات تقليل الاغتراب من قبل الطلاب والطالبات، ولكن يعد الأمر الأهم والذي يستحوذ على نسب بحث مرتفعة عبر محرك "جوجل" هو التعرف على كيفية الحصول على نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى.

كيفية الحصول على نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى 2023

والحصول على نتيجة التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد للمرحلة الأولى يمكنكم ذلك عن طريق الدخول على موقع مصر الرقمية واتباع بعض الإجراءات للحصول عليها وهي كالتالي:

اولا: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة مصر الرقمية من هنا

ثانيا: يقوم الطالب بالدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة

ثالثا: يقوم الطالب بالضغط على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

رابعا: يتطلب إدخال البيانات في الحقول كرقم الجلوس ورقم السري وبعد التأكد من البيانات الصحيحة يقوم الطالب بالضغط على التالي.

خامسا: تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الاولى ويعرف الطالب الكلية المرشح اليها

سادسا: في حال الرغبة في طباعة نتيجة التنسيق يقوم الطالب بطبيعتها.

كما تتيح مكاتب التنسيق بالكليات والجامعات على مستوى الجمهورية للحصول على نتيجة التنسيق بشكل مجاني.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولي 2023

ويفتح مكتب تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة أبوابها لتسجيل الرغبات و للتعرف على نتائج التنسيق بشكل يومي من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 3:00 عصرا حيث استعدت الكلية بتجهيز 4 معامل للحاسب الآلي لاستقبال الطلاب ومساعدتهم في التسجيل على موقع التنسيق ومعرفة نتيجة التنسيق للمراحل الثلاث.

وفتح موقع التنسيق التسجيل للمرحلة الأولى يوم السبت الخامس من شهر أغسطس الجاري واستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الخميس من الشهر ذاته وأعلن اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى حيث كان الحد الأدني لكليات الطب البشري 374.5 بنسبة 91.34 % و طب الاسنان 373 بنسبة 90.97 % وكليات العلاج الطبيعي 369.5 بنسبة 90.12 % والصيدلة 367 بنسبة 89.51 % والهندسة 348.5 بنسبة 85%

والإعلام 343 بنسبة 83.65%.

قد يهمك أيضا: