الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية الحصول على نتيجة التنسيق من مكاتب تنسيق جامعة القاهرة

مكتب تنسيق كلية الزراعة
مكتب تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة

ظهرت نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى بشكل رسمي، ويتساءل الكثير من الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة التنسيق من مكاتب تنسيق جامعة القاهرة، حيث تشهد إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة خاصة لتسجيل الطلاب رغباتهم والتعديل عليها في فترة اتاحة التسجيل في المراحل الثلاث وكذلك لمعرفة نتيجة التنسيق وإجراء تحويلات تقليل الاغتراب من قبل الطلاب والطالبات، ولكن يعد الأمر الأهم والذي يستحوذ على نسب بحث مرتفعة عبر محرك "جوجل" هو التعرف على كيفية الحصول على نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى.

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023

كيفية الحصول على نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى 2023

والحصول على نتيجة التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد للمرحلة الأولى يمكنكم ذلك عن طريق الدخول على موقع مصر الرقمية واتباع بعض الإجراءات للحصول عليها وهي كالتالي:

  • اولا: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة مصر الرقمية من هنا
  • ثانيا: يقوم الطالب بالدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة
  • ثالثا: يقوم الطالب بالضغط على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى
  • رابعا: يتطلب إدخال البيانات في الحقول كرقم الجلوس ورقم السري وبعد التأكد من البيانات الصحيحة يقوم الطالب بالضغط على التالي.
  • خامسا: تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الاولى ويعرف الطالب الكلية المرشح اليها
  • سادسا: في حال الرغبة في طباعة نتيجة التنسيق يقوم الطالب بطبيعتها.

كما تتيح مكاتب التنسيق بالكليات والجامعات على مستوى الجمهورية للحصول على نتيجة التنسيق بشكل مجاني.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولي 2023

ويفتح مكتب تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة أبوابها لتسجيل الرغبات و للتعرف على نتائج التنسيق بشكل يومي من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 3:00 عصرا حيث استعدت الكلية بتجهيز 4 معامل للحاسب الآلي لاستقبال الطلاب ومساعدتهم في التسجيل على موقع التنسيق ومعرفة نتيجة التنسيق للمراحل الثلاث.

وفتح موقع التنسيق التسجيل للمرحلة الأولى يوم السبت الخامس من شهر أغسطس الجاري واستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الخميس من الشهر ذاته وأعلن اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى حيث كان الحد الأدني لكليات الطب البشري 374.5 بنسبة 91.34 % و طب الاسنان 373 بنسبة 90.97 % وكليات العلاج الطبيعي 369.5 بنسبة 90.12 % والصيدلة 367 بنسبة 89.51 % والهندسة 348.5 بنسبة 85%

والإعلام 343 بنسبة 83.65%.

 قد يهمك أيضا:

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

 

وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

 

الحصول على نتيجة التنسيق نتيجة التنسيق نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى مكاتب تنسيق جامعة القاهرة موقع التنسيق بشكل مجاني

مواد متعلقة

رغم ارتفاع سعره.. محلات الذهب تشهد إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين

"بل ريقك وكمل طريقك" مبادرة للتغلب على حرارة الجو بتوزيع العصائر للمارة

مهرجان سور الأزبكية يشجع الأطفال على القراءة بعروض فى يومه الأخير

عزاء "منحة زيتون" يقتصر على الأهل والأصدقاء.. والفنانون "لم يحضر أحد"

أسعار الذهب ترتفع 220 جنيهًا للجرام في أقل من 24 ساعة

"لو رايح تصيّف".. الأرصاد تكشف حالة الأمواج فى البحرين الأحمر والمتوسط

لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى وموعد ظهورها

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة الأولى 2023

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة العامة بشأن أزمة الشحات والشيبى

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟